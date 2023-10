XEM CLIP:

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM hiện vẫn đang tập trung đấu tranh với nhóm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Mỹ (30 tuổi, quê Bình Dương), Lâm Phúc Lợi (23 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (22 tuổi, quê Bến Tre) để làm rõ về vụ cướp ngân hàng Sacombank phòng giao dịch Nhị Xuân (đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) và các tình tiết liên quan.

Như đã thông tin, vụ cướp xảy ra lúc 10h30 sáng 24/10, 2 thanh niên dùng súng xông vào cướp đi hơn 3,8 tỷ đồng tại ngân hàng Sacombank phòng giao dịch Nhị Xuân.

22 giờ sau khi xảy ra vụ cướp, Công an TP.HCM phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an một số tỉnh thành đã bắt giữ 2 kẻ gây án Mỹ và Lợi cùng đồng phạm là Tuyền.

Nhân viên bảo vệ ngân hàng bị 2 kẻ cướp dùng súng khống chế. (Ảnh cắt từ clip)

Trung tá Nguyễn Thành Hưng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) nói rõ, nhóm 3 đối tượng quen nhau trên một hội nhóm của mạng xã hội rồi lập nhóm bàn bạc riêng, thống nhất đi cướp ngân hàng, tiệm vàng để giải quyết nợ nần.

Chúng phân công nhiệm vụ cụ thể: Mỹ, Lợi tìm mua súng, trang bị trái nổ giả và trực tiếp gây án; còn Tuyền thuê xe ô tô để hỗ trợ vòng ngoài, giúp chở đồng bọn tẩu thoát sau khi cướp được.

Qua đấu tranh, đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Mỹ khai, cả nhóm ban đầu chọn mục tiêu cướp là một ngân hàng tại Bình Dương nhưng qua quan sát thì xác định không thuận lợi vì ngân hàng ở khu dân cư đông đúc, có nhiều bảo vệ…. nên cả nhóm chọn ngân hàng ở vùng ven TP.HCM.

Qua nhiều ngày rảo tìm, chúng chọn ngân hàng Sacombank phòng giao dịch Nhị Xuân vì nghiên cứu đường xá rất thuận tiện để tẩu thoát. Hai ngày liên tiếp, Mỹ và Lợi qua lại trước phòng giao dịch Nhị Xuân để nghiên cứu.

Nhóm đối tượng trang bị súng ngắn và trái nổ tự chế. (Ảnh cắt từ clip)

Trung tá Hưng nói rõ: “Chúng tính toán rất kỹ, chọn thời điểm đánh cướp là khi ngân hàng có nhiều tiền”.

Sáng 24/10, Mỹ và Lợi trang bị súng ngắn và 1 trái nổ tự chế bỏ trong ba lô, còn Tuyền lái ô tô đã thuê trước đó đến gần ngân hàng.

10h30 cùng ngày, Mỹ và Lợi đi xe máy đến, cầm súng xông vào ngân hàng. Hai bảo vệ đang có mặt tại đây nhưng thấy chúng có súng thì không ai dám phản kháng, sau đó bị bắt nằm xuống sàn nhà.

Chúng dí súng và cầm trái nổ tự chế để uy hiếp giao dịch viên, cướp thành công 3,8 tỷ đồng. Trước khi tẩu thoát bằng xe máy, 2 kẻ cướp còn đe nẹt 2 bảo vệ nằm dưới sàn.

Chạy khoảng 2km, đến gần trung tâm cai nghiện Nhị Xuân, Mỹ và Lợi dừng lại để đốt xe, quần áo, ba lô… phi tang dấu vết. Chúng mang theo tiền cướp được lên ô tô do Tuyến lái để chạy trốn.

Định lấy cướp làm "nghề" lâu dài

Ngay trong buổi chiều hôm đó, nhóm đối tượng di chuyển xuống Vũng Tàu, chia tiền cướp được. Cụ thể, Mỹ với vai trò cầm đầu được 1,5 tỷ đồng, còn Lợi và Tuyền lần lượt được 1,3 tỷ đồng và 1 tỷ đồng.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng "cặp cổ" bắt giữ đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Mỹ khi hắn đang xếp hàng làm thủ tục lên máy bay đi nước ngoài. (Ảnh cắt từ clip)

Công an kiểm tra, khám xét nhanh với đối tượng Nguyễn Ngọc Mỹ. Ảnh: CA

Theo cán bộ điều tra, nhóm này quen biết nhau ở hội "những người vỡ nợ muốn làm liều" trên Facebook nên không biết rõ, thậm chí dùng tên giả với nhau. Ngay sau khi gây án xong, chúng hủy sim rác điện thoại, xóa sạch các dấu vết.

Chia tiền xong thì cả nhóm chia tay, mạnh ai nấy trốn. Nhưng chúng không ngờ, lực lượng công an đã nhanh chóng lần theo dấu vết rồi tóm gọn cả nhóm.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Mỹ đang xếp hàng chờ làm thủ tục để lên máy bay đi Singapore thì bị Trung tá Nguyễn Thành Hưng đến “cặp cổ” bắt giữ trong sự ngỡ ngàng.

Đối tượng Lợi đang trốn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, định tìm đường qua Campuchia thì nhanh chóng bị tổ trinh sát phục kích bắt giữ nhanh gọn.

Trong khi đó, đối tượng Tuyền nghĩ hành vi của mình không ai biết nên vẫn có mặt tại nơi ở tại quận Tân Phú thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Biết không thể chối cãi, cả nhóm đã khai chi tiết về vụ cướp và kế hoạch lấy cướp làm "nghề" lâu dài.

Cơ quan công an lấy lời khai với đối tượng Lâm Phúc Lợi... (Ảnh: CA)

và Nguyễn Thị Bích Tuyền. (Ảnh: CA)

Công an trích xuất nội dung nhóm này trao đổi trên mạng xã hội cho thấy, chúng bàn bạc với nhau, sau khi cướp ngân hàng thành công sẽ bỏ trốn ra nước ngoài. Đợi khi tình hình yên ắng trở lại, chúng sẽ quay về nước và tụ họp lại để hành nghề trộm cướp nhắm vào nhà đại gia, biệt thự nhà giàu… ở TP.HCM và các tỉnh thành.

“Chúng có bàn chi tiết, khi họp lại để gây án thì sẽ đột nhập nhà, biệt thự để trộm cướp. Nếu gặp chủ nhà sẽ trói, dán băng keo bịt miệng... để lấy sạch tài sản.

Sau khi bắt giữ nhanh cả nhóm, cơ quan công an đã làm rõ về vụ cướp ngân hàng táo tợn, đồng thời ngăn chặn kế hoạch liều lĩnh về sau của chúng”, Trung tá Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh.