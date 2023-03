Tối 17/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an xác nhận với VietNamNet, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can trong vụ án vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị có liên quan.

Các bị can vừa bị khởi tố. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

5 bị can bị khởi tố gồm: Tạ Hải Anh (SN 1976, nguyên Trưởng ban xuất khẩu lao động, Công ty AIC); Cao Việt Bách (SN 1972, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BVA); Nguyễn Anh Dũng (SN 1953, Giám đốc Công ty CP Bất động sản Phúc Hưng, anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC).

Trần Quốc Công (SN 1982, Giám đốc Công ty Cổ phần Uy tín Toàn Cầu); Nguyễn Thị Quyên (SN 1979, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH định giá Cimeico).

Ngày 17/3, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định nêu trên đúng quy định.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.