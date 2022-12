Khởi tố băng nhóm ép nhiều cô gái vay nợ, bán dâm trong quán karaoke

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai hôm nay (12/12) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Tuyền (31 tuổi) cùng chồng là Trần Đình Hưng (31 tuổi) về các tội bắt giữ người trái pháp luật, mua bán người, môi giới mại dâm và cưỡng đoạt tài sản.

Hai đối tượng Tuyền và Hưng. Ảnh: CACC

Cùng bị khởi tố là "đàn em" của 2 đối tượng Tuyền và Hùng gồm: Phạm Ngọc Thắng (29 tuổi, quê Ninh Bình), Nguyễn Vũ Phong (25 tuổi, quê Cà Mau), Trương Jon Ny (22 tuổi, quê An Giang), Mai Trung Hiếu (16 tuổi, quê Đồng Nai), Lê Thị Nguyệt Nhi (18 tuổi, quê Đồng Nai), Ngô Minh Khoa (23 tuổi, quê Long An), Trần Tuấn Khải (23 tuổi, quê Sóc Trăng), Hà Văn Nghị (44 tuổi, quê Thanh Hóa), Võ Khánh Hội (20 tuổi, quê Bạc Liêu), Trần Quốc Tuấn (17 tuổi, ngụ TP.HCM), quê Quách Văn Quang (16 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Kiệt (18 tuổi, quê An Giang), Phạm Thị Thu (28 tuổi, quê Thanh Hóa), Đỗ Hồng Quân (31 tuổi, quê Phú Thọ).

Trước đó, lực lượng công an bất ngờ ập vào căn nhà thuộc phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà bắt quả tang 8 đối tượng là đàn em của Tuyền và Hùng đang có hành vi giam giữ trái phép 14 nữ tiếp viên karaoke.

Tiếp tục khám xét nơi các nghi phạm, công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến hợp đồng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và một số hung khí.

Cùng thời điểm, 3 tổ công tác khác đồng loạt bắt giữ Tuyền và Hùng tại nhà riêng tại phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, đồng thời kiểm tra 2 quán karaoke của đường dây này.

Nhóm đàn em của 2 đối tượng cầm đầu. Ảnh: CACC

Cụ thể, tại quán karaoke Nice (phường Tân Biên, TP Biên Hòa) lực lượng cảnh sát bắt quả tang 3 nhân viên nữ đang thực hiện hành vi kích dục cho 3 khách nam. Tại quán Karaoke T.D (phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa), công an tiếp tục bắt quả tang 3 nhân viên nữ đang múa thoát y phục vụ khách.

Bước đầu, lực lượng công an xác định Nguyễn Thị Cẩm Tuyền và Trần Đình Hưng là 2 đối tượng cầm đầu tổ chức tội phạm thực hiện một chuỗi hành vi phạm tội như cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng, tổ chức mại dâm. Nhóm này chuyên dụ dỗ các cô gái trẻ tuổi có nhu cầu tìm việc làm sau đó ép buộc, lừa nạn nhân vay nợ.

Sau khi viết giấy nợ, 2 đối tượng giao nạn nhân cho đàn em canh giữ. Hàng ngày, đàn em có nhiệm vụ canh giữ và chở các nạn nhân đến 2 quán karaoke để bắt nạn nhân tiếp khách bằng hình thức rót bia, kích dục, khỏa thân múa thoát y và bán dâm phục vụ khách.