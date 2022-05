Khởi tố, bắt giam kẻ trộm 32 nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2

Thông tin cho hay, cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thái (52 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “trộm cắp tài sản”. Được biết, Thái có 4 tiền án về tội danh này.

Đối tượng Nguyễn Văn Thái. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều 13/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 1, Công an TP Thủ Đức và Công an quận Bình Thạnh bắt giữ Thái. Sau đó vụ việc được chuyển giao cho Công an quận 1 điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Khi cầu Thủ Thiêm 2 (nối quận 1 và TP.Thủ Đức) vừa đưa vào khai thác, vài ngày sau đã phát hiện mất hàng loạt nắp chắn rác. Công ty Thiên An (là nhà thầu phụ trách thi công cầu Thủ Thiêm 2) xác định, bị mất cắp 44 trong tổng số 108 nắp chắn rác trên cây cầu này.

Vào cuộc điều tra, các đơn vị bắt giữ Thái như nói trên.

Tại cơ quan điều tra, Thái đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai rằng do thất nghiệp, cần tiền tiêu xài nên… làm liều.

Theo đó, rạng sáng 3/5 Thái mang theo một bao tải đến cầu Thủ Thiêm, lấy trộm lượng lớn nắp chắn rác ở đây. Sau đó, Thái mang đến một tiệm ve chai, cân được 70kg và bán lấy 700 nghìn đồng.

Hai ngày sau, Thái tiếp tục ra cầu Thủ Thiêm 2 trộm thêm lượng lớn nắp chắn rác và bán cho người thu mua ve chai dạo ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, lấy 400 nghìn đồng.

Số tang vật vụ trộm hiện cơ quan công an chưa thu hồi được. Theo giám định của cơ quan chức năng, 32 nắp chắn rác bị mất trộm có giá trị khoảng 11 triệu đồng.

Trường An