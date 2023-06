Ngày 24/6, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Lò Văn Tiết (SN 1978, ở xã Mường Chanh) về tội hủy hoại rừng.

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam trưởng bản hủy hoại rừng. Ảnh CACC.

Trước đó, vào tháng 8 và 9/2022, Lò Văn Tiết với vai trò là bí thư chi bộ, trưởng bản Pom Sản (nay là bản Nà Cà), xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn đã tổ chức họp Ban Quản lý bản và 59/60 hộ dân của bản để bàn, thống nhất chia đất rừng phòng hộ tại khu vực Huổi Phày do cộng đồng bản Pom Sản quản lý cho các hộ dân với mục đích phá rừng lấy đất sản xuất nông nghiệp trồng cây cà phê.

Sau khi phát hiện vụ việc chặt phá, hủy hoại rừng, Công an huyện Mai Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra xác minh, làm rõ.

Qua tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định, tổng diện tích rừng bị hủy hoại là 36.400m2, giá trị lâm sản bị thiệt hại trên 160 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mai Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Lò Văn Tiết về tội hủy hoại rừng.

Tội hủy hoại rừng là tội xâm phạm đến chế độ quản lý rừng của Nhà nước, xâm phạm nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, gây ra những hậu quả nghiêm trọng khác cho đời sống xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Công an khuyến cáo mọi người dân cần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng và bảo vệ rừng, không nên vì lợi ích trước mắt mà thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.