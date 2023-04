Chiều 7/4, theo nguồn tin riêng của PV VietNamNet từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Ph. (30 tuổi, ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), về hành vi Giết người.

Cũng theo nguồn thông tin trên, Nguyễn Xuân Ph. được gia đình cho đi điều trị bệnh tâm thần ở bệnh viện tại Hà Nội nhiều lần.

Khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 2/4, tại nhà ông Đào Quang L. (85 tuổi, ở thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) có tiếng hô hoán.

Ngay sau đó, Công an xã Chính Nghĩa cùng người dân đến nhà ông L. thì phát hiện Nguyễn Xuân Ph. (30 tuổi, là cháu ngoại ông L.) đang có hành vi dùng dao đâm ông mình. Tại hiện trường công an còn phát hiện bà Mạc Thị H. (81 tuổi, vợ ông L.) đang nằm bất động.

Công an xã khống chế đối tượng Ph. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định bà H. đã tử vong, ông L. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, sau đó tử vong.

Nhận được thông tin từ Công an huyện Kim Động, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an và Viện KSND huyện khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, làm rõ.

