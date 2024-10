Hôm nay (10/10), Công an quận Phú Nhuận cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với Phạm Đức Hoàn (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú quận Phú Nhuận) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Phạm Đức Hoàn là chủ tiệm tóc Hair Salon Hoàn Anh (số 128 đường Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận) và hành vi vi phạm pháp luật diễn ra từ hơn 1 năm trước.

Camera ghi lại sự việc Phạm Đức Hoàn đuổi theo, dọa đánh cán bộ phường. Ảnh: Cắt từ clip

Theo kết quả điều tra, trưa ngày 27/7/2023, tổ công tác của UBND phường 15, quận Phú Nhuận gồm 4 người đến địa chỉ 128 đường Trần Huy Liệu để xử lý hành vi “Tự ý đào, lấp, san lấp mặt bằng trong khu hành lang an toàn đường bộ, phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ”.

Thành viên của tổ công tác là ông Trần Anh Dũng đã vào nhà, yêu cầu Phạm Đức Hoàn cung cấp thông tin cá nhân để lập biên bản vi phạm. Tuy nhiên, đối tượng này có lời nói thô tục, chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng tổ công tác.

Khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường 15 đã có mặt để giữ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho tổ công tác.

Sau đó, một thành viên khác của tổ công tác là ông Nguyễn Văn Hồng tiếp tục vào nhà mời Hoàn làm việc. Hoàn lại chửi bới, xô đẩy ông Hồng ra khỏi nhà.

Thậm chí, Hoàn vừa chửi vừa cầm theo 1 đoạn cây sắt để đuổi và dọa đánh các cán bộ trong tổ công tác. Nhận thấy đối tượng có những biểu hiện manh động, lực lượng công an đã khống chế và bắt giữ.

Nhiều nhân chứng đã xác nhận và camera an ninh tại hiện trường cũng thể hiện hành vi vi phạm của ông Hoàn.

Lực lượng tại hiện trường đã khống chế Phạm Đức Hoàn. Ảnh: Cắt từ clip

UBND phường 15 thông tin hành vi vi phạm của ông Hoàn là tự ý đào, san lấp mặt bằng trên vỉa hè. Khi đó, tổ công tác đến để nhắc nhở, lập và vận động ông Hoàn ký biên bản theo hướng đồng ý cho làm nhưng phải xin phép. Tuy nhiên, ông Hoàn có hành vi chống đối quyết liệt và sự việc diễn biến như trên.