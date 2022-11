Khởi tố cựu giám đốc lái ô tô bắt trộm 38 con chó

Ngày 16/11, Công an huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Bá Phát (33 tuổi, trú xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đến nay, cơ quan chức năng xác định thêm 2 đối tượng là đồng bọn cùng Phát lái xe ô tô đi trộm chó. Trong đó, Phan Thành Tình (31 tuổi, trú xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã chủ động đến trụ sở công an trình diện vào ngày 14/11, người còn lại vẫn chưa tự giác đầu thú.

Ngô Bá Phát và tang chứng. Ảnh: CACC.

Nhà chức trách đang tạm giữ hình sự và củng cố hồ sơ để khởi tố Phan Thành Tình về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 3h sáng 31/10, thông tin từ người dân, lực lượng Công an xã Kà Dăng (huyện Đông Giang) và dân quân tại chỗ đã tổ chức mật phục, vây bắt nhóm đối tượng trộm chó của bà con khu vực thôn Bến Hiên (xã Kà Dăng).

38 con chó bị các đối tượng bắt trộm. Ảnh: CACC.

Quá trình vây bắt, lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng Ngô Bá Phát (từng là Giám đốc công ty may B.P. ở huyện Duy Xuyên) điều khiển ô tô BKS 92A-247.40 chở tang vật mà nhóm trộm được.

Kiểm tra ô tô do Phát điều khiển, Công an phát hiện 38 con chó do nhóm này vừa bắt trộm. Cùng với đó, lực lượng chức năng thu giữ một bộ dụng cụ kích điện để bắt chó.