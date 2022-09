Khởi tố kẻ nổ súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, vừa tống đạt quyết định khởi tố hình sự, thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hoá, tạm trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về tội “Cướp tài sản”.

Công an hiện đang trưng cầu giám định khẩu súng mà Dũng sử dụng trong vụ án.

Lê Huy Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo điều tra, Dũng có vợ con, là chủ ba xưởng gỗ tại xã An Phước, huyện Long Thành. Vì làm ăn thua lỗ và dính đến cờ bạc, cá độ nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Dũng lên mạng xã hội tìm mua một khẩu súng để làm phương tiện gây án.

Chiều 8/9, Dũng mặc đồ trùm kín, đội nón bảo hiểm che kín mặt, đi xe gắn máy rời nhà. Ban đầu, Dũng đi đến KCN Biên Hoà 2 với ý định cướp ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Biên Hoà. Tuy nhiên, thấy khu vực này khá đông người nên Dũng chưa dám thực hiện mà di chuyển về hướng phường Tam Phước và quyết định thực hiện vụ cướp tại đây.

Nghi phạm dựng xe cách ngân hàng Vietcombank – Phòng giao dịch Tam Phước khoảng 100m rồi đi vào ngân hàng ngồi như một người khách. Dũng quan sát chừng một phút rồi ra tay.

Lúc này, đối tượng đến quầy giao dịch, rút súng nổ một phát chỉ thiên, yêu cầu nhân viên lấy tiền ra. Hơn 20 người khách hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Nhân viên hoảng sợ, lấy những cọc tiền để lên bàn, Dũng cho vào túi nilon chuẩn bị sẵn rồi chạy bộ ra ngoài thoát thân. Nhiều người dân, bảo vệ ngân hàng chạy theo truy hô nhưng do kẻ cướp có súng, không ai dám tiếp cận gần.

Theo công an, Dũng giả vờ là người thuận tay trái và thọt chân phải để đánh lạc hướng điều tra.

Sau khi xảy ra vụ cướp, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an để điều tra, truy xét. Đến 0h25 sáng 11/9, công an đã ập vào nhà của Dũng bắt giữ đối tượng này.

Từ lời khai của Lê Huy Dũng, công an thu giữ nhiều phương tiện, tang vật có liên quan. Bước đầu xác định, Dũng cướp đi 925 triệu đồng nhưng đến nay công an đã thu hồi được 710 triệu đồng.