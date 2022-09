Bắt được kẻ dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận, rạng sáng 11/9 đã bắt được nghi can dùng súng cướp ngân hàng ở tình này xảy ra hơn hai ngày trước. Nghi can đã khai địa điểm giấu súng và tiền cướp được.

0h25 rạng sáng 11/9 lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công bắt giữ được nghi can Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hoá, tạm trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Dũng là đối tượng cướp ngân hàng Vietcombank Biên Hoà- phòng giao dịch Tam Phước vào chiều ngày 8/9. Lực lượng công an bắt giữ nghi can Lê Hùng Dũng (áo màu hồng) vào rạng sáng 11/9. Ảnh: CA Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cho hay, qua đấu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, khai nhận vị trí cất giấu súng, tiền, phương tiện sử dụng gây án và các tang vật khác có liên quan tại nhiều vị trí khác nhau. Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, di lý đối tượng thu giữ một khẩu súng rulo, xe gắn máy hiệu Sirius đối tượng sử dụng gây án, tiền... Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra. Công an đã bắt giữ kẻ dùng súng cướp ngân hàng sau hơn hai ngày gây án. Ảnh: CA 15h chiều 8/9 tại Phòng giao dịch Tam Phước (Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Biên Hòa), thuộc phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ cướp. Thời điểm trên xuất hiện một thanh niên bịt mặt, mặc áo khoác đội nón bảo hiểm đừng trước phòng giao dịch của Ngân hàng Vietcombank, sau đó thanh niên này cầm súng xông vào trong cướp đi một số tiền rồi lên xe máy tẩu thoát trên quốc lộ 51 hướng về huyện Long Thành. Một số người dân đã kịp ghi lại hình ảnh trước khi đối tượng này tẩu thoát.