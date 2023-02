Khởi tố luật sư Trần Văn Sỹ từ đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng

Xem clip Cơ quan công an tống đạt lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Sỹ:

Theo nguồn thông tin, tối 25/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Sỹ (66 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo điều 331 Bộ luật hình sự.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Sỹ. Ảnh: CACC

Ông Sỹ bị bắt giữ tại Khánh Hoà và công an di lý về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, trước đây bà Nguyễn Phương Hằng có đơn gửi Công an TP.HCM, Bộ Công an đề nghị xử lý nhiều người, trong đó có ông Sỹ. Đến nay, Cơ quan CSĐT xác định có căn cứ nên khởi tố, bắt tạm giam ông Sỹ.

Ông Trần Văn Sỹ, nguyên là chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long. Năm 2008, ông Sỹ bị xóa tên khỏi danh sách Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên, UBND Vĩnh Long lại ra quyết định đình chỉ quyết định trên.

Như đã thông tin, diễn biến điều tra vụ án Nguyễn Phương Hằng, mới đây Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố thêm một số người, trong đó có bà Đặng Thị Hàn Ni (là nhà báo) và ông Đặng Anh Quân (Tiến sĩ - giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM)…

Hai người này cũng bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo điều 331 Bộ luật hình sự.