Chiều 18/9, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với Trương Nhật Nhớ (SN 1994, ở xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, nạn nhân trong vụ án là chị Đ.H. (SN 1995, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội). Chị H. và bị can Nhớ trước đây từng có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Vụ án đang được Công an huyện Thanh Oai chuyển lên cơ quan Công an TP Hà Nội xử lý theo thẩm quyền.

“Nghi phạm Trương Nhật Nhớ đã có vợ nhưng lại có quan hệ tình cảm với chị H. và đang tính đến chuyện bỏ vợ để lấy chị H. Tuy nhiên, sau đó chị H. lại từ chối tình cảm của Nhớ.

Nhớ muốn níu kéo tình cảm với chị H. nhưng không được, nên nghi phạm thủ sẵn dao, chặn đường nạn nhân rồi gây án mạng”, lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai cho biết thêm.

Theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, sau khi gây án nghi phạm Nhớ có ý định tự sát nhưng công an đã kịp thời ngăn chặn.

Nghi phạm Trương Nhật Nhớ bị khống chế sau khi gây án. Ảnh: CTV

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 13/9, Nhớ điều khiển xe máy đến thôn Cự Đà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) rồi dừng ở ven đường, đứng chờ chị H. đi làm qua, mục đích để nói chuyện.

Nhưng khi thấy Nhớ, chị H. đã tăng ga xe chạy vụt qua. Nhớ điều khiển xe đuổi theo nhưng chị H. vẫn không chịu dừng xe để nói chuyện. Đi được một đoạn, chị H. định rẽ vào nhà một người bạn thì bị Nhớ chặn đầu xe.

Chị H. đang định xuống xe, bất ngờ bị Nhớ rút dao đã chuẩn bị trước đó (giấu trong túi quần) đâm 4 nhát vào ngực và bụng chị H.

Chị H. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 nhưng đã tử vong ngoại viện. Nhớ bị người dân khống chế, bắt giữ ngay khi xảy ra vụ việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cự Khê, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Thanh Oai đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công an đã bắt giữ Trương Nhật Nhớ về hành vi giết người, thu giữ phương tiện, hung khí gây án.