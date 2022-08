Khởi tố nghi phạm sát hại người tình trên phố Hàng Bài

Ngày 12/8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Xuân Thái, (SN 1982, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi giết người.

Cụ thể, do mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm Mai Xuân Thái và chị Nguyễn Thị Q., (SN 1982, trú tại quận Hoàng Mai) nên khoảng 13h20 ngày 11/8 hai người xảy ra tranh cãi trước số nhà 17A Hàng Bài. Nghi phạm Mai Xuân Thái. Ảnh: ANTĐ Tại đây, nghi phạm Thái đã rút con dao nhọn gọt hoa quả được chuẩn bị từ trước đâm 14 nhát vào người chị Q. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Thái dùng dao tự đâm vào người với mục đích tự sát rồi nằm ôm thi thể chị Q. Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã có mặt tại hiện trường, cùng người dân đưa Thái đi cấp cứu. Theo cơ quan chức năng, hiện Thái đã qua cơn nguy kịch. Công an đang theo dõi và thực hiện các thủ tục để làm việc, lấy lời khai nghi phạm. Bước đầu, Thái khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Qua điều tra, cơ quan chức năng cho biết, nghi phạm Thái đã có vợ, con và làm nghề kinh doanh bán chim ở đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai. Nạn nhân Q. ly hôn 3 năm trước, công tác tại một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội. Khu vực xảy ra vụ việc Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, nguyên nhân sơ bộ được xác định có liên quan đến quan hệ tình cảm, ghen tuông.