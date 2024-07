Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm nguyên lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cụ thể gồm: Nguyễn Tấn Triều (50 tuổi), Liệt Lâm (52 tuổi, cùng nguyên Trưởng phòng khách hàng), Quách Bảo Nguyên (46 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng khách hàng) và Võ Đan Vân (43 tuổi, nhân viên phòng khách hàng).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều. Ảnh: Tiến Tầm

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014, nhóm đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên phòng khách hàng nói trên đã không kiểm tra, thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của 3 công ty (Công ty CP Việt An, Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu - PV) nhưng đã ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn.

Từ đó, ngân hàng đã giải ngân cho 3 công ty trên dẫn đến thiệt hại hơn 600 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, chỉ riêng hành vi phạm tội của Võ Đan Vân đã gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 272 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty CP Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) cùng các bị can khác là kế toán của các công ty.

Hành vi của Liệt Lâm gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 181 tỷ đồng. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cơ quan công an, 3 công ty nói trên đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.

Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ khống, sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng.

Sau quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, Cơ quan CSĐT quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại ngân hàng này.

Đến ngày 8/7, Cơ quan CSĐT ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Các quyết định và lệnh đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.