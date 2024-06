Ngày 20/6, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Phước An (42 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM), Hoàng Lam Bửu (26 tuổi) và Đinh Văn Thảo (28 tuổi, cùng quê Trà Vinh), Dương Ngọc Sơn (24 tuổi, quê Đồng Tháp) về tội “Thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo truy tố, thông qua trang "Mua bán tài khoản ngân hàng” trên Facebook, An biết đối tượng "Hải Đời" (chưa rõ lai lịch) cần mua số lượng lớn tài khoản ngân hàng để sử dụng vào việc chạy quảng cáo game bài online đổi thưởng. Sau khi trao đổi, cả hai thống nhất, An đi thu mua tài khoản của người khác, bán lại cho Hải với giá 700.000 đồng/tài khoản.

Các bị cáo tại tòa

Theo hướng dẫn của "Hải Đời", khi tìm được người có nhu cầu bán tài khoản ngân hàng, An cung cấp sim điện thoại để họ đăng ký tài khoản internet banking.

An kiểm tra tình trạng hoạt động của từng tài khoản; ghi chép số tài khoản, mật khẩu đăng nhập và dán thẻ sim vào tờ giấy để lưu giữ... rồi báo số lượng tài khoản ngân hàng đã thu mua được cho “Hải Đời”.

Sau đó, "Hải Đời" cho người đến gặp An nhận tài khoản ngân hàng, trả tiền công cho An.

Để thu mua được nhiều tài khoản, An đã rủ thêm Bửu, Thảo và Sơn cùng tham gia. Nhóm đối tượng này tiến hành thu mua của nhiều người tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, TPHCM.

Đến tháng 4/2022, "Hải Đời" ngưng thu mua nên An tiếp tục lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm nguồn thu mua khác và gặp được "Dany" (chưa rõ lai lịch). Dany cũng trả cho An 700.000 đồng/tài khoản.

Từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022, An đã trực tiếp thu mua được 400 tài khoản, Bửu, Thảo và Sơn, thu mua được 625 tài khoản. Sau khi trừ các chi phí, An thu lợi 100 triệu đồng, các bị cáo còn lại cũng thu lợi hàng chục triệu đồng.

Xét thấy, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm vào những quy định của nhà nước về đảm bảo an toàn mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số của người khác, gây mất trật tự xã hội, cần phải xử lý nghiêm.

Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo An 4 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó (1 năm tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"), bị cáo An phải chịu mức án 5 năm tù; bị cáo Bửu 3 năm tù; Thảo 2 năm 3 tháng tù và bị cáo Sơn 1 năm tù.