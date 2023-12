{"article":{"id":"2222683","title":"Khởi tố nhóm thanh niên 'bốc đầu' xe máy, quay video đăng lên mạng xã hội","description":"Nhóm thanh niên thực hiện \"bốc đầu\" xe máy ở một số tuyến đường thuộc huyện Long Thành (Đồng Nai), quay video lại rồi đăng lên mạng xã hội.","contentObject":"<p>Ngày 4/12, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhóm đối tượng về hành vi \"gây rối trật tự công cộng\".</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/4c521229-1ab3-4dfd-a215-863e4c2cc6bb-1026.jpeg?width=768&s=YZM-ljHPvcoQXtXY99Rs-A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/4c521229-1ab3-4dfd-a215-863e4c2cc6bb-1026.jpeg?width=1024&s=ZEe2A3HocmlN_RpWf1XBbA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/4c521229-1ab3-4dfd-a215-863e4c2cc6bb-1026.jpeg?width=0&s=y3EecgbitUTORxFpvkdfQA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/4c521229-1ab3-4dfd-a215-863e4c2cc6bb-1026.jpeg?width=768&s=YZM-ljHPvcoQXtXY99Rs-A\" alt=\"4c521229-1ab3-4dfd-a215-863e4c2cc6bb.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/4c521229-1ab3-4dfd-a215-863e4c2cc6bb-1026.jpeg?width=260&s=prZYLXCF81NPFcPErDKoSA\"></picture>

<figcaption>Công an đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Ảnh: CACC</figcaption>

</figure>

<p>Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Tuấn Thanh (SN 2002, ngụ TP.HCM), Nguyễn Trường Xuyên (SN 2004, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Dương Hứa Hoàng Vân (SN 2004) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2006, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai).</p>

<p>Trước đó, Công an huyện Long Thành phát hiện đoạn clip phát tán trên mạng xã hội có nội dung một số thanh niên thực hiện \"bốc đầu\" xe máy ở một số tuyến đường thuộc huyện Long Thành.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/45b41781-9d0f-4512-a3ae-ee8ad147b3cf-1027.jpeg?width=768&s=0oHTyf2mhngnPXlE3TYxoA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/45b41781-9d0f-4512-a3ae-ee8ad147b3cf-1027.jpeg?width=1024&s=nMiyWO5MyylOqrBhLo6i9Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/45b41781-9d0f-4512-a3ae-ee8ad147b3cf-1027.jpeg?width=0&s=MkidQpb35DcG_dy-y0x_kQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/45b41781-9d0f-4512-a3ae-ee8ad147b3cf-1027.jpeg?width=768&s=0oHTyf2mhngnPXlE3TYxoA\" alt=\"45b41781-9d0f-4512-a3ae-ee8ad147b3cf.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/45b41781-9d0f-4512-a3ae-ee8ad147b3cf-1027.jpeg?width=260&s=oLC6O43tfWPEZWVcFz_CSw\"></picture>

<figcaption>Hình ảnh cắt từ video nhóm thanh niên \"bốc đầu\" xe máy đăng lên mạng xã hội. Ảnh: CACC</figcaption>

</figure>

<p>Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định Thanh dùng điện thoại quay lại cảnh Vân và N.V.G.K. (SN 2007, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) thực hiện hành vi bốc đầu xe tại Quốc lộ 51B vào ngày 1/7, sau đó đăng lên mạng xã hội Tiktok.</p>

<p>Trong đó, Thanh và Xuyên bàn bạc với nhau về việc sử dụng xe máy để bốc đầu và rủ rê, lôi kéo M.H.H. và Nguyễn Hoàng Phúc, Dương Hứa Hoàng Vân, N.V.G.K., N.Đ.T., N.Q.H. và C.T.H. tụ tập để thực hiện hành vi bốc đầu xe máy tại các đoạn đường thuộc huyện Long Thành.</p>

<p>Theo cơ quan công an, việc bốc đầu xe máy của các đối tượng là hành vi nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông tại địa phương. Ngoài ra, các đối tượng còn đăng tải lên mạng xã hội gây phản cảm, bất bình trong dư luận. </p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/khoi-to-nhom-thanh-nien-boc-dau-xe-may-quay-video-dang-len-mang-xa-hoi-2222683.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/khoi-to-nhom-thanh-nien-boc-dau-xe-may-quay-video-dang-len-mang-xa-hoi-1024.jpeg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/khoi-to-nhom-thanh-nien-boc-dau-xe-may-quay-video-dang-len-mang-xa-hoi-1025.jpeg","updatedDate":"2023-12-04T14:03:28","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"04/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2222644","title":"Mâu thuẫn tại đám cưới, nam thanh niên bị đâm tử vong","description":"Về nhà sau khi xảy ra mâu thuẫn tại đám cưới, nam thanh niên ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) bị đối thủ đến nhà đâm tử vong.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mau-thuan-tai-dam-cuoi-nam-thanh-nien-bi-dam-tu-vong-2222644.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/mau-thuan-tai-dam-cuoi-nam-thanh-nien-bi-dam-tu-vong-924.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T12:53:36","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222651","title":"Phó TGĐ kháng cáo đòi cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng trả lại hơn 18 tỷ đồng","description":"Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó TGĐ Công ty Blue Sky) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin buộc bị cáo Hoàng Văn Hưng trả lại số tiền hơn 18 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pho-tgd-khang-cao-doi-cuu-dieu-tra-vien-hoang-van-hung-tra-lai-hon-18-ty-dong-2222651.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/doanh-nhan-khang-cao-doi-cuu-dieu-tra-vien-hoang-van-hung-tra-lai-hon-18-tydong-900.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T12:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222602","title":"Mở phiên tòa xem xét kháng cáo kêu oan của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng","description":"Trong số 21 bị cáo vụ “chuyến bay giải cứu” có đơn kháng cáo, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng kháng cáo kêu oan.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mo-phien-toa-xem-xet-khang-cao-keu-oan-cua-cuu-dieu-tra-vien-hoang-van-hung-2222602.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/mo-phien-toa-xem-xet-khang-cao-keu-oan-cua-cuu-dieu-tra-vien-hoang-van-hung-747.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:14:14","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222595","title":"Bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau 5 năm lẩn trốn","description":"Đối tượng Trần Ngọc Hà vừa bị Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi đang lẩn trốn ở TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-doi-tuong-truy-na-ve-toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-sau-5-nam-lan-tron-2222595.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bat-doi-tuong-truy-na-ve-toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-sau-5-nam-lan-tron-677.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222545","title":"Chém nạn nhân tử vong, người đàn ông vào xe tải cố thủ","description":"Do bực tức, một người đàn ông cầm theo hung khí, lao vào xưởng bánh kẹo ở phường Chiềng Sinh (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) chém một người tử vong rồi vào xe tải cố thủ.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chem-nan-nhan-tu-vong-nguoi-dan-ong-vao-xe-o-to-tai-co-thu-2222545.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chem-nan-nhan-tu-vong-nguoi-dan-ong-vao-xe-tai-co-thu-453.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:38:58","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222368","title":"Luật sư kêu oan cho đồng nghiệp bị cáo buộc lừa 'chạy án'","description":"Liên quan tới vụ luật sư lừa 'chạy án' đã được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử, luật sư Giang Hồng Thanh vừa gửi đơn kêu oan cho bị cáo Nguyễn Quang Trung vì cho rằng đồng nghiệp không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/luat-su-keu-oan-cho-dong-nghiep-bi-cao-buoc-lua-chay-an-2222368.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/luat-su-keu-oan-cho-dong-nghiep-bi-cao-buoc-lua-chay-an-718.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222279","title":"Nguyên Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC kháng cáo","description":"Cho rằng mình bị oan, nguyên Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC Nguyễn Thị Thu Phương kháng cáo một phần bản án. Trước đó, bị cáo Phương bị phạt 6 năm tù về tội \"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng\".","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguyen-truong-bo-phan-thu-ky-tai-chinh-cong-ty-aic-khang-cao-2222279.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/nguyen-truong-bo-phan-thu-ky-tai-chinh-cong-ty-aic-khang-cao-418.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T12:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222269","title":"Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm","description":"Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm. Trước đó bà Oanh bị tuyên phạt 15 năm tù trong vụ án vi phạm đấu thầu và đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-giam-doc-so-gd-dt-quang-ninh-khang-cao-toan-bo-ban-an-so-tham-2222269.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cuu-giam-doc-so-gddt-quang-ninh-khang-cao-toan-bo-ban-an-so-tham-402.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T11:38:16","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221741","title":"Đại gia Dương Tấn Trước đồng lõa với bà Trương Mỹ Lan tham ô hơn 4.000 tỷ đồng","description":"Theo CQĐT, đại gia Dương Tấn Trước, TGĐ Công ty Tường Việt đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-gia-duong-tan-truoc-dong-loa-voi-ba-truong-my-lan-tham-o-hon-4-000-ty-dong-2221741.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dai-gia-duong-tan-truoc-dong-loa-voi-ba-truong-my-lan-tham-o-hon-4000-ty-dong-1437.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221842","title":"Bắt khẩn cấp nghi phạm trộm cắp tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng","description":"Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Nguyễn Vũ Hảo - nghi phạm đột nhập vào nhà dân, trộm cắp hơn 500 triệu đồng khi đang lẩn trốn ở tỉnh Đồng Nai.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-khan-cap-nghi-pham-trom-cap-tai-san-tri-gia-hon-500-trieu-dong-2221842.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bat-khan-cap-nghi-pham-trom-cap-tai-san-tri-gia-hon-500-trieu-dong-1481.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T23:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221817","title":"Không trả lại tiền chuyển khoản nhầm, cô gái 21 tuổi ở Tây Ninh bị khởi tố","description":"Được người khác chuyển nhầm số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng, cô gái 21 tuổi ở Tây Ninh không trả lại dù được cơ quan chức năng liên hệ nhiều lần.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-tra-lai-tien-chuyen-khoan-nham-co-gai-21-tuoi-o-tay-ninh-bi-khoi-to-2221817.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/khong-tra-lai-tien-chuyen-khoan-nham-co-gai-21-tuoi-o-tay-ninh-bi-khoi-to-1390.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T21:17:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221712","title":"Chủ facebook 'diệt giặc nội xâm' Trần Minh Lợi bị bắt lần 2","description":"Chủ facebook “diệt giặc nội xâm” bị bắt để điều tra về “Hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-doi-tuong-loi-dung-quyen-tu-do-dan-chu-xam-pham-loi-ich-nha-nuoc-2221712.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bat-doi-tuong-loi-dung-quyen-tu-do-dan-chu-xam-pham-loi-ich-nha-nuoc-1025.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221695","title":"Tử hình người đàn ông ở Nghệ An buôn bán 4kg ma túy","description":"Sau khi ra tù, Nguyễn Văn Cảnh (SN 1966, quê Nghệ An) tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, tìm mua ma túy để bán kiếm lời. Cảnh vừa bị TAND tỉnh tuyên án tử hình.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-hinh-nguoi-dan-ong-o-nghe-an-buon-ban-4kg-ma-tuy-2221695.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tu-hinh-nguoi-dan-ong-o-nghe-an-buon-ban-4kg-ma-tuy-954.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221623","title":"Nam thanh niên dùng búa đánh ông nội tử vong","description":"Trong lúc ăn sáng, do có mâu thuẫn, Tùng dùng búa đánh ông nội tử vong tại chỗ, sau đó bị gia đình đưa tới cơ quan công an.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-thanh-nien-dung-bua-danh-ong-noi-tu-vong-2221623.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nam-thanh-nien-dung-bua-danh-ong-noi-tu-vong-715.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:39:50","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221553","title":"Thiếu niên 15 tuổi đâm chết bạn vì mâu thuẫn bột phát","description":"Vì mâu thuẫn bột phát, thiếu niên 15 tuổi ở Hải Dương đã dùng dao đâm chết bạn mình. Nghi can bị bắt giữ ngay sau đó, khi đang ra bờ sông tìm cách tẩu thoát.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thieu-nien-15-tuoi-dam-chet-ban-vi-mau-thuan-bot-phat-2221553.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thieu-nien-15-tuoi-dam-chet-ban-vi-mau-thuan-bot-phat-619.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:16:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221592","title":"Truy nã đặc biệt kẻ kề liềm vào cổ chủ cây xăng cướp tiền","description":"Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) vừa có lệnh truy nã đặc biệt đối với Vũ Viết Hải, người kề liềm vào cổ chủ cây xăng cướp tiền.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truy-na-dac-biet-ke-ke-liem-vao-co-chu-cay-xang-cuop-tien-2221592.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/truy-na-dac-biet-ke-ke-liem-vao-co-chu-cay-xang-cuop-tien-616.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:13:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221582","title":"Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức lãnh 21 năm tù","description":"Cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Minh Quân là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nhà nước nên HĐXX đã tuyên phạt cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức 21 năm tù.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-lanh-21-nam-tu-2221582.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-lanh-21-nam-tu-610.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:06:06","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221254","title":"Người quản lý tài sản của bà Trương Mỹ Lan và chuyện ‘bước chân vào vòng xoáy’","description":"Sở hữu khối tài sản kếch sù, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan giao cho một nhân vật theo dõi để khi cần thì báo cáo ngay.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-quan-ly-tai-san-cua-ba-truong-my-lan-va-chuyen-buoc-chan-vao-vong-xoay-2221254.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nguoi-quan-ly-tai-san-cua-ba-truong-my-lan-va-chuyen-buoc-chan-vao-vong-xoay-1611.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221402","title":"Khởi tố 4 đối tượng cho vay lãi nặng, đánh đập con nợ cướp tài sản","description":"Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 4 đối tượng cho vay lãi nặng để điều tra, làm rõ hành vi đánh đập, cướp tài sản của con nợ.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoi-to-4-doi-tuong-cho-vay-lai-nang-danh-dap-con-no-cuop-tai-san-2221402.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/khoi-to-4-doi-tuong-cho-vay-lai-nang-danh-dap-con-no-cuop-tai-san-1620.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T23:38:49","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221347","title":"Bắt tạm giam nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng","description":"Là nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Dương Thế Trọng đã lập khống các giấy tờ trong hồ sơ như hợp đồng tín dụng không đúng mục đích vay rồi chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-tam-giam-nhan-vien-ngan-hang-lua-dao-chiem-doat-hon-7-ty-dong-2221347.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bat-tam-giam-nhan-vien-ngan-hang-lua-dao-chiem-doat-hon-7-ty-dong-1438.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T21:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221309","title":"Bắt 2 phóng viên tạp chí về tội cưỡng đoạt tài sản","description":"Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt tạm giam với 2 phóng viên của Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam về tội cưỡng đoạt tài sản.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-2-phong-vien-tap-chi-ve-toi-cuong-doat-tai-san-2221309.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bat-2-phong-vien-tap-chi-ve-toi-cuong-doat-tai-san-1377.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:58:36","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221302","title":"Cha 'dắt' con trai 16 tuổi đi trộm nhiều xe máy ở Đà Nẵng","description":"Hai cha con ở Đà Nẵng thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy của người dân vừa bị bắt tạm giam.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cha-dat-con-trai-16-tuoi-di-trom-nhieu-xe-may-o-da-nang-2221302.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cha-dat-con-trai-16-tuoi-di-trom-nhieu-xe-may-o-da-nang-1342.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:56:41","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221303","title":"Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức thấy xấu hổ với người dân, nhân viên","description":"Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức gửi lời xin lỗi tới người dân trên địa bàn, nhân viên bệnh viện và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-thay-xau-ho-voi-nguoi-dan-nhan-vien-2221303.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-thay-xau-ho-voi-nguoi-dan-nhan-vien-1334.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221288","title":"Khởi tố vụ xe khách chèn ép, đe dọa nhau trên Quốc lộ 1A","description":"Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án đối với vụ việc xe khách giường nằm chèn ép, đe dọa nhau trên Quốc lộ 1A qua Thanh Hóa.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoi-to-vu-xe-khach-chen-ep-de-doa-nhau-tren-quoc-lo-1a-2221288.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/khoi-to-vu-xe-khach-chen-ep-de-doa-nhau-tren-quoc-lo-1a-1294.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:34:17","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221256","title":"Nam thanh niên buôn hơn 5kg ma túy nhận án tử hình","description":"Khám xét nơi ở của Trường và Huyền, lực lượng chức năng thu giữ 572 viên ma tuý loại MDMA và hơn 9.000 viên ma tuý dạng nén màu nâu.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-thanh-nien-buon-hon-5kg-ma-tuy-nhan-an-tu-hinh-2221256.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nam-thanh-nien-buon-hon-5kg-ma-tuy-nhan-an-tu-hinh-1063.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:45:23","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa