Sáng 21/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Dũng (SN 1995, ở xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Đặng Văn Dũng: Ảnh: CACC

Công an xác định, để có tiền tiêu xài cá nhân, thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo, Đặng Văn Dũng đặt làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác mang tên Đặng Văn Dũng, ở địa chỉ nêu trên.

Ngày 5/4 và 17/4, Dũng đã đến cửa hiệu cầm đồ do ông Bùi Quang Tuấn (SN 1954, ở thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn) làm chủ để thế chấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của ông Tuấn.

Do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều mang tên Đặng Văn Dũng và có hình thức giống Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, nên ông Tuấn đã cho Dũng cầm cố để vay số tiền 127 triệu đồng.

​Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trước khi lập các hợp đồng, giao dịch về đất đai, cần liên hệ với cơ quan chức năng để được cung cấp thông tin, xác định tình trạng pháp lý của tài sản.

Khi phát hiện, nghi ngờ các vấn đề liên quan giấy tờ giả nói chung và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nói riêng cần báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.