Chiều nay (8/7), Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố thầy giáo dạy lái xe cùng 2 bị can khác về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, 3 bị can gồm: Hà Tuấn Chuyên (SN 1978, trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), là giáo viên dạy lái xe thuộc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, thành phố Hải Phòng; Vũ Bá Giang (SN 1986, trú tại xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) và Vũ Đình Tùng (SN 1974, trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ).

Đối tượng Hà Tuấn Chuyên tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Như đã đưa tin, ngày 28/5, tại đường Thái Hà thuộc địa phận huyện Hưng Hà xảy ra việc một người trên ô tô gắn biển “xe tập lái” chặn dừng xe khác, thách thức, có hành vi côn đồ, chửi bới và dùng bình xịt hơi cay xịt vào tài xế.

Sự việc xảy ra được ghi hình lại sau đó đăng lên MXH khiến dư luận bức xúc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.