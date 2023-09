XEM CLIP:



Sáng 2/9, nguồn tin riêng của PV VietNamNet cho biết, ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại Km150 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc địa phận xã An Thịnh, huyện Văn Yên).

Theo cơ quan công an, căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được xác định hành vi của tài xế Lê Hữu C. và Chu Việt C. đã đủ yếu tố cấu thành tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại khoản 1, Điều 318, Bộ luật Hình sự.

Hình ảnh xe ben chèn ép ô tô con trên cao tốc (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, ngày 16/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 xe ben liên tục chèn ép một xe con trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Chu Việt C. (SN 1983, trú tại Đoạn Hùng, Phú Thọ) khai nhận, khoảng 16h30 ngày 16/8, tài xế điều khiển ô tô đầu kéo biển số 19C-075.XX. Đến Km153 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (chiều Lào Cai - Hà Nội), đoạn đường cao tốc hạn chế hai làn đường xe chạy, ở giữa có dải vạch sơn liền song song màu vàng thì bất ngờ ô tô con mang biển số 99A- 531.XX vượt bên phải xe và tạt đầu ô tô của tài xế Chu Việt C.

Hai xe ben chèn ép ô tô con trên quãng đường dài (Ảnh chụp màn hình)

Tài xế Chu Việt C. bức xúc đã điện thoại cho tài xế Lê Hữu C. (SN 1975) điều khiển ô tô đầu kéo biển số 19H-034.XX đi cùng đoàn hỗ trợ cùng ép, dừng ô tô con trên để nói chuyện phải trái.

Đến Km149 tài xế Chu Việt C. lái ô tô biển số 19C-075.XX vượt lên trước, chèn ép ô tô con biển số 99A- 531.XX khoảng 300 - 400m không cho vượt lên.