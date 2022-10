Khởi tố vụ án đào trộm lấy hài cốt, đòi 300 triệu tiền chuộc

Tối 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” quy định tại điều 319, Bộ luật hình sự đối với vụ việc đào trộm mộ, lấy hài cốt người quá cố để ép tiền chuộc xảy ra vào ngày 20/10

Theo đó, ngày 23/10, Công an huyện Thái Thụy đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Nho (SN 1972, trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy).

Bước đầu Nguyễn Công Nho khai nhận: Do nợ nần về kinh tế, đối tượng đã đào mộ, dấu hài cốt ông L. S. T. ở cánh đồng thôn Bạch Sơn, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy với mục đích để đòi tiền chuộc hài cốt của người nhà.

Công an tìm thấy được hài cốt bị đánh cắp. Ảnh: Hoà Kim

Sau đó Nho nhắn tin cho bà Q., con dâu của người quá cố, trú thôn 3 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, với nội dung: Hài cốt bố chồng bà nằm trong ngôi mộ an táng tại nghĩa trang nhân dân thôn 3 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy đã bị đào trộm.

Hắn ra điều kiện, nếu muốn chuộc lại hài cốt người thân thì gia đình bà Q. phải chuyển 300 triệu đồng, nếu không hài cốt người quá cố sẽ bị tiêu hủy.