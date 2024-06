Trưa 27/6, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án "Giết người" xảy ra tại thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, liên quan đến nghi phạm Trần Khánh Hà (SN 1983).

Nghi phạm Trần Khánh Hà tại cơ quan công an. Ảnh: M. H.

Theo lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai, cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu của vụ án do mâu thuẫn giữa nghi phạm với bố và anh trai. Đó là những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống thường nhật, chẳng hạn, nghi phạm Hà mua xe đạp cho con mình thì bị bố nói “Xe cũ còn đi được, mua mới làm gì..." dẫn đến mắng chửi nhau.

Lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai nhấn mạnh, án mạng xảy ra không phải do tranh chấp đất đai, chỉ là do mâu thuẫn bột phát trong cuộc sống hằng ngày giữa bố con, anh em với nhau.

Trước đó, vào khoảng 21h45 ngày 25/6, Trần Khánh Hà dùng dao quắm chém thương tích bố đẻ là Trần Huy L. (SN 1953) và anh trai là Trần Mạnh H. (SN 1978). Hậu quả, ông L. và anh H. bị thương nặng, phải đi cấp cứu nhưng ông L. đã tử vong.

Sau khi chém bố và anh trai, nghi phạm Hà cố thủ trong nhà. Công an huyện Quốc Oai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng. Qua xét nghiệm nhanh, nghi phạm Hà âm tính với ma túy.