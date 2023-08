Thông tin được lãnh đạo Công an TP Hà Nội xác nhận tối nay (16/8). Nguyễn Đức Trung là thủ phạm gây ra vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi (ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) gây rúng động dư luận những ngày qua.

Nguyễn Đức Trung bị bắt

Cũng trong tối nay, trao đổi riêng với VietNamNet, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội xác nhận, đối tượng bắt cóc bé trai ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung, cấp hàm thượng úy, cán bộ đang công tác tại Đội Tham mưu phòng CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

"Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu công an nhân dân theo quy định của ngành Công an đối với Nguyễn Đức Trung để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết.

Căn cứ nội dung thông báo và đề nghị của Công an TP. Hà Nội, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định về việc kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung, làm căn cứ để cơ quan điều tra thực hiện các hoạt động tố tụng theo quy định.

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 14/8, Công an Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.H (ở Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, Long Biên) về việc chị nhận được một cuộc điện thoại báo con trai đã bị bắt cóc và yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để chuộc.

Hoảng sợ và nghĩ con trai bị làm hại, gia đình chị H. cố gắng gom được khoảng 13 tỷ, đồng thời trình báo với Công an phường Việt Hưng về sự việc.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội đã huy động gần 200 chiến sĩ cảnh sát truy bắt nghi phạm. Lực lượng chức năng khẩn trương xác minh các mối quan hệ của gia đình nạn nhân và đối tượng, từ đó dựng lên lộ trình gây án, bỏ trốn của kẻ bắt cóc.

Đến khoảng 5h ngày 15/8, khi Trung đưa bé trai đến đường gom khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, Hà Nam thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Trong quá trình bị truy bắt, đối tượng bắn 1 viên vào chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên, 1 viên tiếp tục lên nòng. Trước khi thực hiện hành vi bắt cóc, Trung chuẩn bị sẵn súng và các biển số xe giả để tẩu thoát.