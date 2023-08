Về thông tin nghi can là cán bộ cảnh sát giao thông, tại cuộc họp báo chiều qua (15/8), Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, có nhiều thông tin đăng tải trên mạng nhưng đều là "không chính thống". Theo xác minh ban đầu, đối tượng không có công ăn việc làm và khai chưa có tiền án.

Lãnh đạo Công an Hà Nội nhấn mạnh, từ năm 2004 đến nay mới xảy ra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản như vụ việc ở quận Long Biên. Đối tượng là Nguyễn Đức Trung (SN 1992, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc). Nghi can không có quan hệ và với gia đình nạn nhân, khai là do nợ nần quẫn bách nên nảy sinh hành vi phạm tội.

Trong khi hôm nay (16/8), một tờ báo đưa tin, đối tượng bắt cóc bé trai tại Hà Nội, đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng là cán bộ thuộc Đội tham mưu, Phòng CSGT Công an Vĩnh Phúc. Theo báo này, nhiều cán bộ, chỉ huy đang công tác tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bất ngờ khi biết Nguyễn Đức Trung là nghi can bắt cóc trẻ em rúng động dư luận.

Phóng viên VietNamNet đã liên lạc với các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ thông tin về nhân thân nghi can, nhưng đến thời điểm này chưa nhận được hồi đáp.

Trước đó, như VietNamNet thông tin, khoảng 19h40 ngày 14/8, Công an Thành phố tiếp nhận đơn trình báo của chị H. (SN 1987, trú tại khu đô thị Việt Hưng) về việc nhận được cuộc điện thoại báo con trai chị bị bắt cóc và yêu cầu gia đình phải nộp 15 tỷ đồng để chuộc con.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc công an thành phố Hà Nội đã chủ trì họp với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị chỉ đạo phương án giải cứu cháu bé.

Sau gần 10 tiếng điều tra, truy bắt, đến khoảng 5h sáng 15/8, các đơn vị của Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung và giải cứu thành công bé trai, đưa cháu về gia đình an toàn.