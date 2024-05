Xác nhận với PV VietNamNet tối nay, Đại tá Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, cho hay: Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự Vô ý làm chết người, liên quan đến vụ bé 5 tuổi học tại Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 (xã Phú Xuân, TP Thái Bình) bị bỏ quên trên xe dẫn đến tử vong.

Công an Thái Bình khám nghiệm hiện trường, nơi phát hiện ra cháu bé. Ảnh: Trọng Tùng

Ngay trong đêm, cơ quan Công an cũng đã thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện là chiếc xe đưa đón học sinh. Theo thông tin ban đầu, lúc 6h20 hôm nay, lái xe N.V.L và cô giáo P.Q.A có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến Trường Mầm non Hồng Nhung.

Niêm phong phương tiện, tạm giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: Trọng Tùng

Bé T.G.H (SN 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) được đón lên xe đi cùng các bạn.

Đến 17h cùng ngày, người thân của bé H. đến đón, không thấy cháu nên đã báo cho nhà trường. Mọi người tổ chức tìm kiếm, phát hiện H. vẫn ở trên xe đưa đón học sinh, đỗ bên ngoài. Không tìm được chìa khoá, những người có mặt đã phá cửa xe để đưa bé tới bệnh viện. Tuy nhiên, nạn nhân được cơ quan y tế xác định đã tử vong.

Ông Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đã trực tiếp xuống hiện trường, họp ngay trong đêm cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các ban ngành để chỉ đạo công tác xác minh điều tra.

Xe y tế đưa thi thể cháu bé về nhà tang lễ. Ảnh: Trọng Tùng

Qua thu thập chứng cứ, lời khai của những người liên quan, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án Vô ý làm chết người.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Trọng Tùng

Đến 23h cùng ngày, chiếc xe đưa đón học sinh được đưa khỏi hiện trường, niêm phong để phục vụ điều tra.