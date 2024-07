Chiều 23/7, tại cuộc họp báo quý 2/2024, đại diện Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” liên quan vụ bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành xảy ra trên địa bàn.

“Công an đã có kết quả giám định thương tích bé L.M.T. (10 tuổi, ngụ xã Lợi An) nghi bị bạo hành là 4%. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ”, đại diện Công an tỉnh thông tin.

Đại diện Công an tỉnh Cà Mau thông tin tại họp báo. Ảnh: T.L

Trước đó, ngày 11/7, UBND huyện Trần Văn Thời báo cáo vụ em L.M.T. có nhiều vết bầm tím trên người. Theo đó, em T. bị 1 vết thương vùng trán bên trái dài 4cm và nhiều vết bầm tím trên tay, lưng.

Em T. cho biết, khoảng 12h ngày 5/7, em ở một mình trong ghe (chở cát đá xây dựng – PV) đậu dưới sông, sát nhà mẹ kế là bà H.M.N.

Em L.M.T. với vết thương trên trán, nghi bị mẹ kế bạo hành. Ảnh: CTV

Bà N. từ trên nhà đi xuống ghe, cầm 1 cây sạn (dụng cụ nấu ăn) bằng kim loại màu trắng đánh khoảng 10 cái vào đầu em T. Khi đánh xong, bà N. kêu T. đi tắm và dùng băng cá nhân băng lại vết thương cho em.

Khoảng 22h cùng ngày, anh ruột của T. về phát hiện vết thương trên người em nên chở đến Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời thăm khám, khâu lại.

Tại cơ quan công an, bà N. trần tình vết thương trên người T. là do em bị té ngã.

Trước đó, vào năm 2023, bà N. cũng từng bạo hành em T. Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố người phụ nữ trên để làm rõ hành vi hành hạ người khác. Bà N. sau đó bị Toà án nhân dân tỉnh tuyên 9 tháng tù treo.