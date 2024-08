Ngày 6/8, tại hội nghị giao ban tình hình kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức, Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; đồng thời, xem xét khởi tố người điều khiển xe bán tải để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa tông xe bán tải. Ảnh: Hoàng Anh

Theo Đại tá Hùng, sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả và điều tra vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu xác định do lái xe bán tải không chú ý quan sát, không tuân thủ biển cảnh báo khi di chuyển đến khu vực đường sắt giao nhau với đường Phạm Văn Thuận và không biết có tàu hỏa đang đến.

Khi tài xế phát hiện tàu hỏa đến gần thì hoảng loạn đạp phanh, nhưng xe bán tải đã bị tàu hỏa tông trực diện dẫn đến tai nạn.

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã lắp gác chắn tại hẻm 1334 và đường song hành với đường sắt để bảo đảm an toàn qua khu vực. Đồng thời, Công an tỉnh phối hợp Ban ATGT và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra các điểm đường bộ giao cắt với đường sắt đi qua địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng đã lắp gác chắn với đường sắt sau vụ tai nạn 2 người chết. Ảnh: Hoàng Anh

Như VietNamNet đưa tin, tối 28/7, tàu hỏa SNT5 do lái tàu Đ.H.H. điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi tàu tới vị trí đường ngang Km1696 + 457 (giao cắt với đường Phạm Văn Thuận) bất ngờ va chạm với xe bán tải BKS 60C-597.xx do ông K. điều khiển từ trong hẻm nơi không có rào chắn chạy ra.

Lúc này, trên xe bán tải có 4 người. Cú tông mạnh khiến xe bán tải văng ra, va vào xe chở rác. Hậu quả, anh L.M.T. (23 tuổi, nhân viên gom rác quê tỉnh Bình Dương) và cháu N. (13 tuổi, ngồi trên xe bán tải) tử vong tại chỗ. 3 người còn lại trên xe bán tải bị thương được đưa đi cấp cứu.