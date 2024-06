Trong ngày khởi tranh 2/6, các học trò của HLV Vũ Mạnh Cường đã bước vào thi đấu ở nội đung đồng đội tại giải bóng bàn VĐQG báo Nhân Dân 2024. 25 tay vợt trong màu áo CAND T&T tranh tài với hơn 170 tay vợt đến từ 17 đoàn bóng bàn trên cả nước ở sân chơi đỉnh cao nhất của bóng bàn Việt Nam.

Đinh Anh Hoàng- Mai Ngọc mang trọng trách lấy 'vàng' cho CAND T&T

Theo HLV Vũ Mạnh Cường, CAND T&T đặt mục tiêu giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và xếp hạng Ba toàn đoàn. Nhà cựu vô địch bóng bàn SEA Games tự tin, CAND T&T có thể hoàn tất nhiệm vụ này, dù đối thủ cạnh tranh rất mạnh và luôn khao khát cản đường thành công của các tay vợt vừa sáp nhập về một màu áo mới.

HLV Vũ Mạnh Cường tự tin là bởi CAND T&T đang sở hữu cặp đôi nam số 1 Việt Nam hiện nay Lê Đình Đức- Đinh Anh Hoàng. Ngoài ra, ĐKVĐ SEA Games nội dung đôi nam nữ Đinh Anh Hoàng- Trần Mai Ngọc cũng đáng chờ đợi. Ở nội dung đơn nam, Đinh Anh Hoàng cũng nằm trong nhóm 4 tay vợt hàng đầu của bóng bàn Việt Nam.

CAND T&T trong ngày ra mắt màu áo mới

Một chi tiết thú vị, sau khi CLB bóng bàn CAND T&T chính thức ra mắt, ngay lập tức đội bóng bàn Hà Nội đã điều chỉnh chỉ tiêu thành tích ở giải năm nay. Bởi trước đó, các học trò của HLV Vũ Mạnh Cường giữ vai trò khá then chốt trong việc giành huy chương cho bóng bàn Hà Nội.

Được biết, sau khi kết thúc giải bóng bàn VĐQG báo Nhân Dân 2024, thầy trò HLV Vũ Mạnh Cường sẽ chuyển địa điểm từ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội về tập luyện, ăn, ở tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Công an nhân dân. Đây là bước đi nhằm kiện toàn và phát triển, hướng đến thành tích cao hơn ở giải trong nước lẫn quốc tế của CLB bóng bàn CAND T&T.

Trước đó, ngày 23/5, Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T đã ký biên bản ghi nhớ, đánh dấu sự hợp tác giữa hai bên nhằm mục tiêu hỗ trợ, phát triển bộ môn bóng bàn Công an nhân dân và bóng bàn Việt Nam nói chung. Trong đó nhấn mạnh mục tiêu tuyển chọn, đào tạo thêm nhiều tài năng bóng bàn cho ngành công an, đóng góp cho đội tuyển bóng bàn quốc gia tham dự các đấu trường trong nước và quốc tế.