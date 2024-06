Thông tin từ BTC "Hành trình về Làng Sen 2024", đến hết ngày 1/6, có hơn 3.000 VĐV đăng ký tham dự giải. Đây là số lượng đông kỷ lục với một giải chạy ở Nghệ An. Thực tế, số VĐV tranh tài tại giải hoàn toàn có thể cao hơn nữa tuy nhiên trong lần đầu tiên giải đấu được tổ chức, thời gian chuẩn bị gấp gáp và BTC cũng không đặt mục tiêu về số lượng mà luôn hướng tới chất lượng.

BTC quan tâm đặc biệt tới các cung đường chạy, công tác trọng tài, các trạm nước, y tế, giao thông, an ninh… để các VĐV có được sự hỗ trợ, trải nghiệm tốt nhất khi tham gia giải đấu.

Hơn 3.000 VĐV tranh tài tại "Hành trình về Làng Sen 2024"

“Chất lượng giải là điều mà chúng tôi quan tâm nhất, còn về số lượng VĐV tham dự sẽ có sự phát triển tự nhiên khi Hành trình về Làng Sen 2024 được tổ chức thành công”, Giám đốc đường chạy giải marathon “Hành trình về Làng Sen 2024” Lê Hồng Phương cho biết.

Trước đó, BTC mở cổng đăng ký ở những giai đoạn có giá “hời”, được giảm từ 25-35% so với giá công bố. Ngoài ra, BTC cũng tổ chức nhiều game mini tặng bib hoặc có giá ưu đãi cho các VĐV, thu hút sự tham gia của đông đảo người chạy.

Ngoài sự ưu đãi về giá bib, nhằm giúp các VĐV yên tâm chuẩn bị chuyên môn cho giải đấu, BTC làm việc với các cơ sở lưu trú tại thị xã Cửa Lò, TP. Vinh, Nam Đàn… giảm 50% giá phòng cho VĐV tham gia giải chạy để đảm bảo về chỗ ở, đồng thời, thu hút đông đảo bà con nhân dân về du lịch, khám phá quê hương Bác.

Quy trình ký miễn trừ trách nhiệm và nhận Racekit tại "Hành trình về Làng Sen 2024"

Giải marathon "Hành trình về Làng Sen 2024" do Sở VH&TT Nghệ An, Báo VietNamNet và Win VietNam đồng tổ chức tại Nghệ An vào ngày 9/6. Dù lần đầu được tổ chức nhưng có rất nhiều tuyển thủ quốc gia như Hoàng Nguyên Thanh, Đỗ Quốc Luật, Trịnh Quốc Lượng, Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Thị Oanh... góp mặt.

Về giải thưởng, "Hành trình về Làng Sen 2024" có tổng giá trị giải thưởng bao gồm tiền mặt và hiện vật lên tới hơn 500 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng bao gồm các cự ly 5km, 10km, 21km, 42km. Đối với cự ly 21km và 42km sẽ được tính theo hệ tuyển và hệ không chuyên.

Ngoài ra cơ cấu giải thưởng còn bao gồm các giải như: Giải trang phục ấn tượng, giải CLB có thành tích tốt nhất, giải gia đình, giải thưởng nhóm trẻ em…