Tối 27/10, Tổ Cảnh sát Y3/141 làm nhiệm vụ trên phố Xã Đàn (Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội), hướng từ Ô Chợ Dừa đi hầm Kim Liên.

Đến khoảng 21h15 cùng ngày, Tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện khả nghi nên ra tín hiệu dừng xe. Người này điều khiển phương tiện tấp vào lề đường và bất ngờ vứt xe bỏ chạy.

Tổ công tác Y3/141 làm nhiệm vụ tại phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội)

Sau khi bỏ chạy, đối tượng H. bị Tổ Cảnh sát Y1/141 bắt giữ

Số ma túy mà H. giấu trong người bị cảnh sát phát hiện

Sau thời gian truy đuổi, lực lượng chức năng khống chế được đối tượng, đưa về chốt. Qua khám phương tiện, các vật dụng mà nam thanh niên mang theo, Tổ công tác phát hiện 2 túi chứa "cỏ Mỹ"- một loại chất ma túy và một túi chứa 2 viên nghi ma túy tổng hợp. Cảnh sát xác định đối tượng là Đ.N.H. (SN 1988, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cảnh sát 141 đã lập biên bản sự việc và bàn giao đối tượng cho Công an phường Nam Đồng tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng H. về Công an phường Nam Đồng

Cũng trong tối cùng ngày, Tổ Cảnh sát Y1/141 hóa trang làm nhiệm vụ tại quận Đống Đa, phát hiện 2 thanh niên phóng qua chốt Cảnh sát Y3/141 với tốc độ cao, có biểu hiện thông chốt, trêu lực lượng đang làm nhiệm vụ nên đã đuổi theo.

Đến khu vực nút giao Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn thì Tổ công tác dừng được xe để kiểm tra hai đối tượng. Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện hai người này tàng trữ một gói "cỏ Mỹ".

Hai đối tượng tàng trữ "cỏ Mỹ" bị Tổ công tác Y1/141 phát hiện bàn giao cho Công an phường Phương Liên

Đối tượng V.Q.A. (18 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội) cho biết, khi đi qua chốt tuần tra, kiểm soát thấy đông lực lượng Công an nên nảy sinh ý định phóng thật nhanh qua để trêu đùa. Còn gói "cỏ Mỹ" tàng trữ trong người do bản thân đặt mua trên mạng với giá 300 nghìn đồng.

"Tôi vừa đi chơi với bạn nên đã sử dụng 1 - 2 bi cỏ Mỹ, tôi chỉ hút cỏ khi vui vẻ hoặc đi chơi cùng nhóm bạn", đối tượng V.Q.A. cho biết.

Tổ công tác Y1/141 đã bàn giao hai đối tượng cho Công an phường Phương Liên tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Trong ca công tác kéo dài đến 1h ngày 28/10, Tổ công tác Y1/141 cũng đã bàn giao cho Công an phường Kim Liên xử lý các đối tượng điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Đáng nói, có đối tượng chỉ mới 14 tuổi nhưng đã điều khiển xe máy phân khối lớn không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên đường.

Nhiều thanh niên lạng lách, đánh võng nhằm trêu lực lượng công an

Đối tượng T.B.V. (SN 2009, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, do nghịch ngợm nên gia đình đã cho bỏ học từ lớp 7 để ở nhà phụ giúp gia đình.

"Sau khi bỏ học, tôi được mẹ giao cho chiếc xe máy 110 phân khối để đi giao hàng. Khi điều khiển xe mà chưa có bằng lái, không đội mũ bảo hiểm thì tôi cũng sợ. Sau lần vi phạm bị xử lý này, tôi sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân", đối tượng T.B.V. cho biết.

Với các trường hợp điều khiển xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô... Tổ công tác Y1/141 cũng bàn giao cho Công an phường sở tại để tiếp tục xử lý và lập hồ sơ theo dõi.