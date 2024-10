Ngày 11/10, tại Hội nghị Sơ kết công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả Bão số 3 do Bộ Công an tổ chức, Trung tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết bão số 3 gây thiệt hại trên 40.000 tỷ đồng, ảnh hưởng tới 26 địa phương với khoảng 40% dân số.

Trên 257.000 căn nhà, trên 1.300 trường học bị sập, đổ, hư hại. Trên 262.000 ha lúa, hoa màu bị ngập lụt, 23 triệu gia súc gia cầm chết; gần 310.000 cây xanh bị đổ gãy.

Ngay sau khi nhận được công điện chỉ đạo của Thủ tướng và có thông tin dự báo, Bộ Công an đã họp trực tuyến với công an các đơn vị, địa phương chuẩn bị các phương án, kịch bản để ứng phó.

Theo Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, lực lượng công an phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh, không để xảy ra tình trạng lạm dụng mưa bão, lũ lụt, thiệt hại để có hành vi vi phạm pháp luật. Trong mưa lũ, nhân dân phải sơ tán, nhưng lực lượng công an phải lao vào tuyến đầu, điểm nóng, xung kích trong công tác giải tỏa chia cắt giao thông, cứu nạn, cứu hộ.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CTV

Theo thống kê, 150.000 lượt cán bộ, chiến sĩ công an đã được huy động tham gia phòng, chống bão lũ, cùng với hơn 45.000 trang thiết bị các loại. Lực lượng công an đã sơ tán, cứu nạn hàng nghìn người và tìm kiếm hàng trăm người mất tích.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã phải làm việc xuyên đêm, trong điều kiện bão lũ, thiếu thốn quần áo, đồ ăn để cứu người dân. Trong quá trình này, 1 cán bộ đã hy sinh và 2 chiến sĩ tử vong.

Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao lực lượng công an cơ sở, công an cấp xã phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" với tinh thần “đâu cần công an có, đâu khó có công an”.

Để chủ động ứng phó với diễn biến thất thường của thời tiết, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu công an các đơn vị bám sát dự báo, cảnh báo thiên tai; chủ động tham mưu với chính quyền địa phương để triển khai các giải pháp phòng chống, ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Công an các đơn vị cần chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống bão lũ; rà soát, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Thứ trưởng cũng đề cập đến việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân với các ngành, các cấp, đặc biệt là với quân đội để phát huy phương châm “4 tại chỗ” của lực lượng công an cơ sở.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an các địa phương đã báo cáo tình hình và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống bão lũ.

Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho rằng việc thiết kế, thi công công trình giao thông bằng cách xẻ núi làm đường đã dẫn đến sạt lở đất và đề xuất thay đổi tư duy thiết kế này.

Đại tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết bão số 3 gây thiệt hại gần 30.000 tỷ đồng cho tỉnh. Ông cũng nêu khó khăn trong công tác cứu hộ, cứu nạn khi mất liên lạc trên diện rộng và đề nghị các giải pháp khắc phục.