Không gian sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày ở The Standard

Từ giao điểm sầm uất giữa các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên, chỉ mất khoảng ít phút di chuyển trên đường Trịnh Công Sơn để đến khu biệt lập The Standard.

Nơi đây như một resort sinh thái biệt lập, riêng tư; đủ đầy tiện ích.

Các căn nhà phố, villa có tiện ích của biệt thự, nằm trong khu biệt lập với thảm thực vật phong phú cùng loạt tiện ích cao cấp.

Phong cách nhiệt đới trang nhã giữa màu xanh của thiên nhiên, cỏ cây…

Các căn nhà được thiết kế lệch tầng với pergola (giàn hoa trước mái hiên) và khoảng sân vườn trước - sau có thể trồng hoa, làm tiểu cảnh, đặt một bàn trà.

Cư dân có thể rèn luyện sức khoẻ tại phòng tập gym, yoga… hay chọn một góc thư giãn ở khu vực quầy bar-lounge sang trọng.

Con trẻ được thỏa sức sáng tạo, vận động và trải nghiệm tại sân chơi tuổi thơ.

Không cần đi xa, cư dân có thể tận hưởng một không gian nghỉ dưỡng biệt lập chỉ cách nhà vài bước chân.

Sáng thưởng trà, chiều dạo mát, tối quây quần bên bàn tiệc hay “thả hồn” vào những bản nhạc jazz ngọt ngào, ngắm bầu trời cao rộng đầy sao.

Mọi tiện ích, dịch vụ được vận hành chuyên nghiệp bởi hệ thống quản gia “All in One” tiêu chuẩn Nhật Bản, đảm bảo an ninh 24/7.

Sống tại The Standard, cư dân có thể tìm lại sự cân bằng sau những ồn ào, náo nhiệt của thị thành phồn hoa; vừa dễ dàng tận hưởng cuộc sống như nghỉ dưỡng suốt 365 ngày.

