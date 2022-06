Du khách chi bộn tiền du lịch nghỉ dưỡng cao cấp

Từ đầu năm 2022 đến nay, vợ chồng chị Hoàng Liên (Hà Nội) đã có nhiều chuyến nghỉ dưỡng tại các resort cao cấp dọc Bắc - Trung - Nam như Anantara Quy Nhơn, Amanoi Ninh Thuận, Zannier Hotels Phú Yên, Avana Reatreat Hòa Bình, Legacy Yên Tử - MGallery,... Chị Liên cũng đang lên lịch trình tiếp tục ghé thăm Topas Ecolodge, Ville De Mont Mountain Resort tại Sa Pa trong tháng 6, Banyan Tree Lăng Cô - Huế vào tháng 7 và Six Senses Côn Đảo dịp cuối năm.

Những khu resort vợ chồng chị Liên lựa chọn hầu hết đều thuộc top cao cấp hàng đầu Việt Nam, với mức chi phí từ 7-15 triệu đồng/đêm, thậm chí có nơi lên tới 30 triệu đồng/đêm.

"Dịch Covid-19 khiến các chuyến đi quốc tế của gia đình phải trì hoãn nên ngay khi du lịch Việt Nam mở cửa, các resort rục rịch đón khách trở lại, mình nhanh chóng đặt phòng. Vài tháng qua, mình dành thời gian đi nghỉ dưỡng 1-2 chuyến/tháng, bù lại những ngày chôn chân ở nhà vì dịch”, chị Liên chia sẻ.

Vợ chồng chị Liên "nghiện" du lịch nghỉ dưỡng (Ảnh: NVCC)

Trong 4 năm qua, vợ chồng chị Liên đã tới hơn 30 resort, khách sạn 5 sao trong nước. Khoảng thời gian từ cuối năm 2021 đến nay, anh chị đi thường xuyên hơn và sẵn sàng chi trả chi phí lớn cho những địa điểm được đánh giá tốt.

"Giá dịch vụ và chi phí tại các resort giảm khá nhiều so với trước dịch Covid-19. Điều này chính là một yếu tố khiến mình tranh thủ thời gian để đi nhiều hơn”, chị Liên chia sẻ.

Theo chị, lượng khách nội địa tới các resort cao cấp đông hơn hẳn so với trước đây. "Gần đây, mình phải đặt phòng trước vài tuần do lượng khách đặt phòng dịp hè đông hơn trước. Thậm chí có nơi, dù đặt từ sớm, mình vẫn không thể có hạng phòng như mong muốn. Trong các resort, lượng khách quốc tế ít ỏi mà chủ yếu là khách Việt. Dường như nhiều người có tâm lý đi du lịch để "trả thù" dịch như mình”, chị Liên cho biết.

Anh Trần Hiếu (Ryan Hiếu Trần, 34 tuổi) cũng là một người trẻ yêu thích du lịch. Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, anh Hiếu đã có những chuyến đi cùng bạn bè tới các resort hạng sang như Banyan Tree Lăng Cô - Huế, Zannier Hotels Phú Yên.

"Tôi từng đặt chân tới hơn 50 quốc gia trên thế giới. Đi càng nhiều, tôi càng tự hào về cảnh quan thiên nhiên Việt Nam mình. Gần 10 resort, khách sạn cao cấp ở Việt Nam mà tôi từng đến đều thực sự ấn tượng, mang đến trải nghiệm xứng đáng với chi phí. Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở nước ta thực sự đang phát triển tốt", anh Hiếu chia sẻ cảm nhận.

Anh Hiếu (thứ 3 từ trái sang) cùng bạn bè trong chuyến đi Phú Yên mới đây (Ảnh: NVCC)

Theo anh Hiếu, tuy lượng du khách ngoại quốc tới các resort giảm hơn trước dịch rất nhiều nhưng lượng du khách Việt lại tăng thấy rõ. “Mức giá ưu đãi tại các resort hiện nay có lẽ đã thu hút được du khách Việt Nam. Tôi có thể trải nghiệm hạng phòng tổng thống vốn 40 triệu đồng/đêm với giá chỉ 27 triệu đồng/đêm”, anh Hiếu nói.

Anh Hiếu cũng nhấn mạnh, các resort Việt Nam hiện nay không chỉ có cảnh quan đẹp, thiết kế ấn tượng, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt mà còn đa dạng hoạt động trải nghiệm như chơi golf, lặn biển, hydroboard (ván lướt sóng phản lực), leo núi… dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp và giàu bản sắc văn hóa. Những điều này đã hấp dẫn anh thay vì các chuyến "xuất ngoại".

Anh Hiếu chơi golf tại khu nghỉ cao cấp ở Huế (Ảnh: NVCC)

Dù công việc kinh doanh gặp ít nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng ngay khi du lịch mở cửa trở lại, vợ chồng chị Vân Trang (Thành phố Hồ Chí Minh) vẫn dành một khoản để đưa các con đi du lịch.

"Ngay khi du lịch mở cửa trở lại, mình tìm hiểu và nhận thấy có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn từ giá vé máy bay, giá phòng khách sạn/resort. Hai bé nhà mình đã mong chờ 2 năm để được đi du lịch nên mình quyết định tạo chuyến đi hấp dẫn nhất cho con. Cả gia đình có 6 ngày 5 đêm trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng tại du thuyền Quảng Ninh và một khu nghỉ dưỡng ở Yên Tử, 3 đêm ở một resort tại Sa Pa (Lào Cai)", chị Trang cho biết.

"Mức giá phòng trong chuyến đi giảm từ 20 - 30% so với trước đây nên rất hợp lý để trải nghiệm. Cả nhà như được tái tạo tinh thần sau chuyến đi nghỉ dưỡng vừa sang trọng, tiện nghi, vừa có cơ hội tìm hiểu văn hóa địa phương một cách hấp dẫn, tận hưởng thiên nhiên hoang sơ, không có cảnh ồn ào, xô bồ", chị Trang chia sẻ.

Các con chị Trang rất yêu thích chuyến du thuyền tới vịnh Lan Hạ. Được biết, chi phí chuyến đi là 3,9 triệu đồng/người/đêm

Nhiều khu nghỉ dưỡng hạng sang “cháy phòng”

“Có thể nói, dịch Covid-19 đã đánh thức nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của du khách Việt. Nếu trước đây, lượng khách đặt phòng tại khách sạn 5 sao, resort hạng sang chủ yếu là khách quốc tế thì thời điểm hiện tại, khách Việt đã lấy lại “vị thế chủ nhà””, đó là đánh giá của bà Nguyễn Thu Phương - Giám đốc công ty du lịch Indochina Pride Travel.

Trong dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, đơn vị này thắng lớn ở các tour nghỉ dưỡng hạng sang và đang có tín hiệu tốt ở các tour tương tự vào dịp hè 2022. “Du khách Việt Nam có nhu cầu sử dụng dịch vụ cao cấp, có sự am hiểu và khả năng chi trả chi phí lớn ngày càng nhiều. Khách hàng của chúng tôi đã và đang rất quan tâm, ưa chuộng những khu nghỉ nổi tiếng như InterContinental Đà Nẵng, The Nam Hai Hội An, Amanoi Ninh Thuận, Zannier Bãi San Hô, Six Senses Côn Đảo, Legacy Yên Tử - MGallery… Tỷ lệ đặt phòng tại các địa điểm trên tăng cao so với trước dịch Covid-19”, bà Phương cho biết.

Đại diện Six Senses Côn Đảo xác nhận, tỷ lệ khách nội địa đặt phòng lưu trú tại đây đã tăng rõ rệt. Trong dịp hè 2022, nếu muốn nghỉ dưỡng tại resort này theo hạng phòng như ý, du khách cần đặt trước vài tuần lễ.

"Six Senses Côn Đảo là một trong những resort đầu tiên ở Việt Nam thí điểm mở cửa đón khách vào tháng 10/2021. Đến hiện tại, thị trường khách quốc tế đã có tín hiệu tích cực, tuy nhiên họ chủ yếu đặt phòng vào dịp cuối năm. Dẫu vậy, chúng tôi có nguồn khách nội địa ổn định, tăng đáng kể, thậm chí đạt "con số khủng" vào Tết Nguyên đán, giỗ Tổ, 30/4 vừa qua và dự kiến cả trong mùa hè tới", đại diện đơn vị này cho biết.

Legacy Yên Tử - M Gallery cũng ghi nhận những con số ấn tượng về lượng khách nội địa. "Công suất phòng trung bình hiện tại tăng gấp đôi so với tháng 1,2/2022 - thời điểm dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp ở Việt Nam. Khách hàng sẵn sàng chi trả cao hơn cho các hành trình trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp có chiều sâu, dài ngày hơn, hướng tới du lịch khám phá kết hợp chăm sóc sức khỏe, tìm hiểu văn hóa, lịch sử", ông Lê Trọng Thanh - Phó TGĐ Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, Chủ đầu tư Legacy Yên Tử - M Gallery thông tin.

Du khách trải nghiệm hoạt động Yoga trên mặt nước tại Legacy Yên Tử - M Gallary (Ảnh: Khu nghỉ dưỡng)

Ông Phạm Hà - Giám đốc Công ty du lịch Luxury Travel chuyên cung cấp các tour du thuyền cao cấp cũng nhận định, du lịch nghỉ dưỡng hạng sang đang là xu hướng được du khách Việt Nam ưa chuộng sau dịch Covid-19. Trước đây, các tour du thuyền tại Hạ Long (Quảng Ninh), vịnh Lan Hạ (Cát Bà - Hải Phòng) của đơn vị này phục vụ gần 100% là khách quốc tế. Tuy nhiên hiện nay, tỉ lệ khách Việt chiếm tới 70% và mang tới nguồn thu tốt cho công ty. Trong mùa hè 2022, từ tháng 6 tới 30/9, các phòng vào cuối tuần đã gần như lấp đầy.

“Sau dịch Covid-19, du khách Việt có xu hướng sống chậm hơn, sẵn sàng chi trả số tiền lớn để có những trải nghiệm du lịch, tận hưởng cao cấp. Tất nhiên, họ yêu cầu cao hơn. Họ đề cao những điểm đến gần gũi thiên nhiên, mang vẻ đẹp hoang sơ nhất, yêu thích các tour lồng ghép thông tin văn hóa, lịch sử và thể hiện được phong cách sống riêng của họ”, ông Hà cho biết.

Nhiều gia đình sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng để trải nghiệm một đêm trên du thuyền

Theo bà Phương hay ông Hà, một trong những yếu tố khiến du khách Việt Nam ưa chuộng du lịch nghỉ dưỡng hạng sang thời điểm này là việc các khu nghỉ nổi tiếng đang tung nhiều chương trình ưu đãi tốt dành cho khách Việt, chí phí có thể giảm tới 25-50%. Bên cạnh đó, các khu nghỉ dưỡng cao cấp cũng tập trung giới thiệu hàng loạt các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn gắn liền với bản sắc địa phương.

"Các chuyên gia đã sớm dự báo, du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe sẽ được ưa chuộng sau đại dịch. Đây cũng là hướng đi của chúng tôi và kết quả rất khả quan khi lượng khách sử dụng dịch vụ này tăng trưởng rõ rệt. Họ quan tâm các hoạt động chăm sóc Tâm – Thân –Trí để phục hồi thể chất và tái tạo lại tinh thần sau những căng thẳng do đại dịch kéo dài hơn 2 năm vừa qua gây ra", ông Lê Trọng Thanh, đại diện Legacy Yên Tử - M Gallary cho biết.

Tại Six Senses Côn Đảo, đơn vị này cũng đưa vào nhiều hoạt động trải nghiệm gắn liền thiên nhiên biển đảo như chèo thuyền kayak, lặn biển,... đặc biệt là hoạt động thả rùa biển để thu hút khách nội địa.

Các hoạt động trải nghiệm biển được du khách ưa thích tại Six Senses Côn Đảo (Ảnh: Khu nghỉ dưỡng)

"Theo tôi, đây là thời điểm du khách nội địa đang được nhận những ưu đãi tuyệt vời khi đi du lịch nghỉ dưỡng cao cấp trong nước. Đối với các đơn vị làm du lịch cao cấp, đây cũng là cơ hội để họ nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa trải nghiệm, hướng tới tập trung nâng cao chất thay vì lượng", ông Phạm Hà cho biết.

Theo báo cáo tháng 5 của Tổng cục Du lịch, lượng khách nội địa tăng 14% so với tháng 4 - tháng có hai kỳ nghỉ giỗ Tổ và 30/4 và tăng 243% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, lượng khách lưu trú là 8 triệu lượt. Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của khách nội địa, khi 5 tháng đầu năm đón 48,6 triệu lượt.

Linh Trang