Không gian yên tĩnh, mới lạ, The Phoenix hút khách ở sân bay Tân Sơn Nhất

Sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị bước vào cao điểm phục vụ nhu cầu của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Những ngày cao điểm, số chuyến bay đi/ đến sân bay tăng cao, hành khách tấp nập đổ về. Các hàng ghế khu vực chờ, quán nước bên trong khuôn viên sân bay luôn quá tải. Trong đó, khu vực sảnh ga đến quốc nội có đông đảo người thân đến chờ đón.

Tách biệt với sự ồn ã chỉ bằng lớp kính ngăn vách, nhà hàng The Phoenix suốt tuần qua trở thành chốn nghỉ chân được nhiều hành khách lựa chọn. Sau thời gian dài tạm dừng cải tạo, nâng cấp, công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) đã mở cửa trở lại nhà hàng The Phoenix. Nơi đây có không gian rộng, có thể cùng lúc đón gần 300 lượt khách ở vị trí thuận lợi nằm ngay ga đến quốc nội sân bay.

So với thời điểm trước, nhà hàng vừa mới khai trương hội tụ nhiều yếu tố bất ngờ bởi thiết kế mới lạ, sang trọng, hiện đại theo phong cách bistro.

The Phoenix kết hợp nhiều mô hình F&B bao gồm nhà hàng, quán café, có cả phòng họp riêng phù hợp với nhiều đối tượng. Nhà hàng được phối màu đặc sắc, không gian rộng rãi, yên tĩnh để khách hàng chờ đợi chuyến bay hay người thân.

Khi đến The Phoenix, khách hàng có thể hưởng thụ cảm giác ấm cúng, gần gũi trong không gian thân mật, lịch sự phù hợp cho hành khách đi du lịch theo đoàn hay các nhóm nhỏ. Tại đây có dịch vụ phòng VIP lịch sự, yên tĩnh giúp khách hàng gặp gỡ đối tác, gia đình, bạn bè ngay tại sân bay.

Ngoài ra, nhà hàng The Phoenix có thực đơn đầy đủ món khai vị, món ăn nhẹ, món chính theo cả 2 phong cách Á - Âu. Hương vị món ăn ấn tượng, tươi ngon từ nguyên liệu thượng hạng do chuyên gia ẩm thực Võ Quốc lựa chọn.

Anh Trần Võ Thanh (Hà Nội) thường xuyên đi công tác tại TP.HCM cho biết: “Tôi có thói quen là sau chặng đường dài trên máy bay phải ghé vào một hàng quán thật yên tĩnh để nghỉ ngơi và tranh thủ làm việc. Hôm nay, khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi đã phát hiện nhà hàng The Phoenix với vị trí thuận lợi và đáp ứng được các nhu cầu của bản thân”.

Chị Trần Thu Hà (Bình Dương) cũng thường xuyên đến ga quốc nội để đón khách hàng và cảm nhận sự bất tiện khi phải đứng hàng giờ ở khu vực sảnh chờ. Chị cho biết không gian đông đúc, tiếng ồn làm chị mệt mỏi, căng thẳng. Sau khi biết đến The Phoenix, chị chia sẻ: “Gần tuần nay, mỗi lần đến đón khách, tôi đều ghé nhà hàng The Phoenix. Thay vì phải đứng cả giờ để chờ khách như trước kia, tôi có thể vào trong nhà hàng tận hưởng ẩm thực kết hợp ngồi làm việc khi chờ đợi”.

Trong lần trở lại này, nhà hàng đã lấy chủ đề The Rise of Phoenix - sự trỗi dậy của Phượng Hoàng để cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ về chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ thông qua diện mạo mới. Đây cũng là sự thay đổi về hình ảnh thương hiệu nhà hàng The Phoenix sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chương trình ưu đãi dịp khai trương The Phoenix Trong 2 tuần khai trương (23/11 - 4/12/2022), hành khách sẽ nhận được các ưu đãi như: Mua 1 món ăn bất kỳ được tặng 1 đồ uống Phoenix Special Voucher quà tặng trị giá 100.000 VNĐ áp dụng cho hoá đơn trị giá trên 500.000 VNĐ Ưu đãi giảm 20% trên tổng giá trị hóa đơn khi khi khách hàng tải ứng dụng Sasco Plus Hệ thống nhà hàng, cafe và take-away của SASCO đáp ứng nhu cầu đa dạng của hành khách. Đặc biệt các nhà hàng còn có phong vị và bản sắc riêng trong từng sản phẩm, mang đến những trải nghiệm ẩm thực, văn hóa địa phương thú vị cho hành khách. Các thương hiệu gồm: Nhà hàng The Phoenix, Nhà hàng Cuisine de Saigon, Cuisine De Saigon, Nhà hàng Phố Chợ, +84 café, Cửa hàng tiện lợi Fresh2Go.

Vĩnh Phú