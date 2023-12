Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (15/12), bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía Bắc đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng gần sáng và ngày mai (16/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 15-18 độ.

Đợt không khí lạnh mạnh khiến miền Bắc rét đậm, rét hại, khả năng có băng giá. Ảnh minh họa: Đoàn Bổng

Từ ngày mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; từ đêm mai, rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Từ 17/12, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét.

“Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Cảnh báo hiện tượng rét đậm, rét hại này có thể kéo dài sau ngày 20/12”, cơ quan khí tượng lưu ý.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng dự báo thời tiết - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, đây là đợt rét đậm, rét hại diện rộng xảy ra đầu tiên trên toàn Bắc Bộ trong mùa đông năm nay. Trong tầm khoảng từ 19-20/12, khả năng xuất hiện băng giá và sương muối tại một số nơi, đặc biệt ở vùng núi cao.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Đáng lưu ý, ngày và đêm mai, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ chiều tối mai đến 17/12, ở Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và giông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm; riêng khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ đêm 17/12, khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế mưa giảm dần.

Không khí lạnh được bổ sung liên tục

Tuy nhiên, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, do không khí lạnh được tăng cường mạnh và bổ sung liên tục nên mưa sẽ kéo dài đến gần cuối tháng 12/2023.

Cũng theo Đài này, khoảng từ đêm 16 đến ngày 17/12, bộ phận không khí lạnh trên sẽ ảnh hưởng đến địa phương. Vùng biển ngoài khơi có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; biển động rất mạnh. Sóng biển cao 3-5m. Trên đất liền tỉnh này có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to.

Đồng thời, từ 17/12, tại Thừa Thiên Huế nhiệt độ giảm mạnh, đêm và sáng trời chuyển rét; vùng núi A Lưới đêm và sáng sớm trời rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi A Lưới từ 12-14 độ, các nơi khác 15-17 độ.

“Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này xảy ra từ đêm 20/12 trở đi”, Đài khí tượng tỉnh lưu ý.

Ngoài ra, trong bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết điểm 10 ngày (15-25/12) khu vực TP.HCM của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cho biết, không khí lạnh tăng cường mạnh xuống Bắc Bộ và Trung Bộ, khoảng 19-20/12 có khả năng được bổ sung thêm.

Nhiễu động gió đông tác động yếu đến khu vực Nam Bộ trong khoảng từ ngày 17-19/12. Trên các vùng biển Nam Bộ, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh.

Do ảnh hưởng của các hình thái thời tiết trên nên khu vực TP.HCM và Nam Bộ thời kỳ này ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô, đề phòng cháy nổ, chập điện.