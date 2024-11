Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có bài phát biểu nhận giải thưởng với nhiều thông điệp quan trọng được các nhà lãnh đạo, các giáo sư, học giả hàng đầu của Đại học Harvard, Đại học MIT, Đại học Stanford, Đại học Geogetown… như Alex Pentland, Daniela Rus, Audrey Tang, Bruce Schneier… dự Hội nghị Diễn đàn Toàn cầu Boston, Hoa Kỳ đánh giá cao. Ông Macron đặt câu hỏi đặt ra là liệu những cuộc cách mạng to lớn này - chuyển đổi kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo - sẽ cho phép chúng ta tạo ra một thời kỳ Khai sáng mới hay sẽ xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa nhân văn của Pháp và châu Âu. Từ đó, ông nêu giải pháp phải xây dựng một chương trình nghị sự tập thể nhằm dân chủ hóa AI, làm cho nó bền vững hơn từ quan điểm môi trường và xã hội, và tạo ra một cơ chế quản trị toàn diện, đưa tất cả các quốc gia và các bên liên quan vào bàn thảo luận - từ các đối tác xã hội, nghệ sĩ đến giáo viên. Đây là thời điểm quyết định vận mệnh của chu kỳ đổi mới tiếp theo và xa hơn nữa là diện mạo của xã hội chúng ta. Đặc biệt, tại Hội nghị còn có bài trình bày báo cáo của Cựu bộ trưởng Quan hệ Số Đài Loan Audrey Tang về Xã hội trí tuệ nhân tạo (AIWS) và Đài Loan: AI cho nền dân chủ mới. Ngoài ra, tại Hội nghị, Diễn đàn Toàn cầu Boston đã nêu giải pháp Chính phủ trí tuệ nhân tạo, Chính phủ hoạt động không ngừng nghỉ, phục vụ 24 giờ và 7 ngày một tuần với sự trợ giúp của AI mà vẫn không phải cắt giảm, sai thải nhân sự. Đồng thời, nêu mô hình Boston Areti AI (BAI) với AI Agent trợ giúp lãnh đạo ở tầm vóc cao hơn Trợ lý AI. Với Diễn văn nhận giải thưởng của Tổng Thống Pháp Macron, khái niệm Kỷ nguyên Khai sáng Toàn cầu của Diễn đàn Toàn cầu Boston đã được ông trân trọng và lãnh đạo nước Pháp đồng hành, cùng phát huy những giá trị nhân văn Khai sáng khởi nguồn từ nước Pháp. Giải thưởng Nhà Lãnh đạo thế giới vì Hòa bình và An ninh được Diễn đàn Toàn cầu Boston trao hàng năm, bắt đầu từ năm 2015 nhằm vinh danh các nhà lãnh đạo thế giới có nhiều đóng góp cho hòa bình và an ninh thế giới. Một số nhà lãnh đạo thế giới đã được nhận giải thưởng là Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon, Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Nhà lãnh đạo tinh thần Ấn độ Amma… Năm nay là lần thứ 10 và người được vinh danh là Tổng thống Pháp Macron.