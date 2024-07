Bom tấn hành động F1 với sự tham gia của tài tử đình đám Brad Pitt vừa tung trailer đầu tiên khiến fan phấn khích dù mùa hè năm sau phim mới ra rạp. F1 do đạo diễn Joseph Kosinski của Phi công siêu đẳng Maverick ngồi ghế chỉ đạo.

Brad Pitt vào vai cựu tay đua trở lại với đường đua Công thức 1.

Trong phim, Brad Pitt vào vai một cựu tay đua trở lại với đường đua Công thức 1 cùng APXGP, một đội đua giả tưởng. Đồng hành cùng Brad Pitt trên chặng đường này là Damson Idris trong vai người đồng đội của anh. Cùng nhau, họ sẽ đối đầu với những tay đua máu mặt trong lĩnh vực thể thao, chinh phục những đỉnh cao mới.

Đoạn trailer của F1 không có quá nhiều lời thoại mà tập trung khắc họa sự máu lửa trên đường đua hấp dẫn nhất hành tinh. Trong phần đầu, nhân vật của Brad Pitt đề cập đến hàng loạt đội đua lớn của giải Công thức 1 và tình trạng đội đua của anh hiện tại khi đã mất đi vị thế hoàng kim.

Phim được ghi hình trong khuôn khổ giải đua Công thức 1.

Để lấy lại ngôi vương, Brad Pitt cùng các đồng đội dự tính sẽ tập trung vào lợi thế “những khúc cua”, hứa hẹn mang tới các cú drift bén ngọt đốt cháy màn ảnh. Trên nền nhạc We Will Rock You của ban nhạc Queen, trailer F1 khiến khán giả phấn khích tận cùng với bầu không khí đầy năng lượng cùng những góc quay thương hiệu của đạo diễn Kosinski.

F1 được ghi hình trong khuôn khổ giải đua Công thức 1 bắt đầu tháng 3 vừa qua cùng sự góp mặt của 10 đội đua F1 và các tay đua lừng danh. Bên cạnh Brad Pitt trong vai chính, phim có sự tham gia của nhiều cái tên lớn như: Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia và Samson Kayo.

F1 dự kiến khởi chiếu vào mùa hè 2025.

Quỳnh An