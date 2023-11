The Woman in Me, hồi ký chấn động của “công chúa nhạc Pop” Britney Spears, được phát hành vào ngày 24/10. Cuốn sách chứa đựng những tình tiết gây sốc về cuộc sống cá nhân của ca sĩ 42 tuổi - bao gồm cả mối quan hệ của cô với Justin Timberlake và cuộc chiến giành quyền nuôi con.

Trong tuần đầu tiên ra mắt, The Woman in Me đã bán được hơn 1 triệu bản ở Mỹ, đứng đầu bảng xếp hạng sách phi hư cấu bán chạy nhất của The New York Times.

Hồi ký ‘The Woman in Me’ gặt hái thành công ngoài mong đợi. Ảnh: TMZ.

Theo PageSix, ngôi sao điện ảnh, nhà sản xuất phim Brad Pitt, nằm trong số những người nổi tiếng tranh giành cơ hội chuyển thể câu chuyện của Spears lên màn ảnh rộng. Reese Witherspoon và Margot Robbie cũng thuộc danh sách những người quan tâm đến dự án, các nguồn tin nói với tờ nhật báo Mỹ.

Tuy nhiên, ý định của Pitt vấp phải chỉ trích. Một số người dùng mạng xã hội X (tên gọi mới của Twitter) cho rằng việc để công ty Plan B Entertainment của nam tài tử “sản xuất câu chuyện về một người phụ nữ bị lạm dụng” sẽ là hành động mang tính đạo đức giả.

“Thực sự phát ốm vì ông ấy sản xuất She Said, Blonde và Women Talking… có một khuôn mẫu để 'phục hồi' hình ảnh của ông ấy như một nhà nữ quyền và là người dẫn lối cho những câu chuyện của phụ nữ”, một người dùng đăng dòng Tweet gay gắt.

“Brad Pitt liên tục ghi tên mình trong các câu chuyện về bóc lột và lạm dụng phụ nữ, đối với tôi đó là một kiểu tội ác”, người khác bình luận.

Brad Pitt bị chỉ trích vì ý định sản xuất phim về cuộc đời của Britney Spears. Ảnh: Reuters.

Trong nhiều năm qua, Pitt phải đối mặt với cáo buộc hợp tác với kẻ lạm dụng tình dục đã bị kết án Harvey Weinstein, ngay cả khi ngôi sao của Fight Club biết về hành vi xấu xa của ông trùm truyền thông.

Pitt đã phủ nhận mối quan hệ gần gũi với Weinstein trong quá khứ. Với Killing Them Softly (2012) – do The Weinstein Company phân phối – một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng bộ phim được quản lý thông qua CAA, nghĩa là Pitt và Weinstein không làm việc trực tiếp.

Weinstein cũng là nhà phát hành Inglourious Basterds (2009) do Quentin Tarantino làm đạo diễn, với sự tham gia của Pitt. Nhưng nam diễn viên có rất ít liên hệ với Weinstein suốt quá trình sản xuất.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2018, Gwyneth Paltrow tiết lộ Pitt từng “dọa giết” Weinstein sau khi nhà sản xuất có hành động đụng chạm không phù hợp với cô tại buổi trao đổi công việc vào năm 1994.

Ngoài ra, gần đây Pitt đối mặt với cáo buộc lạm dụng từ vợ cũ Angelina Jolie. Ngôi sao Maleficent tố Pitt hành hung cô và các con trên một chiếc máy bay riêng vào năm 2016.

Đại diện của Pitt gọi cáo buộc của Jolie là “hoàn toàn sai sự thật”. Sau cuộc điều tra của Sở Dịch vụ Gia đình và Trẻ em Quận Los Angeles và LAPD, nam diễn viên được xác nhận không phạm tội.

Tuần trước, hãng tin The Ankler cho biết Spears "choáng ngợp trước phản ứng" tích cực đối với cuốn sách của cô và "sự điên cuồng của giới truyền thông xung quanh nó". Điều này khiến đội ngũ trợ lý của nữ ca sĩ "tạm dừng việc đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào về bản quyền cho đến khi cô ấy có thời gian để lấy lại hơi thở”.

Cũng theo nguồn tin này, Britney Spears đã lên lịch gặp một nhà sản xuất phim giấu tên nhưng cuộc hẹn bị huỷ vào phút cuối vì cô ấy “không cảm thấy hứng thú”.

'Baby One More Time' - Britney Spears: