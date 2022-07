Lý do không quân Mỹ bất ngờ đình chỉ bay tiêm kích F-35

Theo Bloomberg, trong ngày 29/7 (giờ địa phương), Không quân Mỹ đã tạm dừng bay với toàn bộ phi đội tiêm kích tàng hình F-35 Joint Strike Fighter do một vấn đề liên quan đến ghế phóng thoát hiểm, khiến phi công khó có thể thoát ra khỏi máy bay một cách an toàn. Đây cũng là lý do khiến nhiều loại máy bay quân sự khác dùng trong huấn luyện cũng phải tạm dừng hoạt động.

Ghế thoát hiểm do Martin-Baker sản xuất trên F-35. Ảnh: USAF

Cụ thể, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ Alexi Worley cho biết, vấn đề của F-35 liên quan tới bộ phận chứa chất nổ nằm bên trong ghế thoát hiểm có nhiệm vụ giúp phóng ghế ngồi của phi công ra khỏi máy bay trong trường hợp khẩn cấp. Loại ghế phóng gặp vấn đề do công ty máy bay Martin-Baker sản xuất.

Để việc kiểm tra và thay thế diễn ra nhanh chóng nhất, toàn bộ phi đội F-35 sẽ ngừng hoạt động từ ngày 29/7. Trước đó hải quân và thủy quân lục chiến cũng phải đình chỉ bay một số máy bay chiến đấu vì vấn đề tương tự.

Không quân Mỹ sở hữu phi đội F-35 lớn nhất thế giới. Ảnh: USAF

Về phía nhà sản xuất, đại diện Martin-Baker cho biết, chỉ có các ghế thoát hiểm trên F-35 bị ảnh hưởng, nguyên nhân được xác định là do một lỗ hổng trong khâu sản xuất và “đã được giải quyết và thay đổi”. Bên cạnh tiêm kích của Mỹ, Eurofighter Typhoon hay JAS-39 Gripen cũng sử dụng ghế thoát hiểm của Martin-Baker, nhưng chưa có trường hợp bất thường nào được ghi nhận.

Hiện tại, không quân Mỹ sở hữu phi đội F-35 lớn nhất thế giới với 348 chiếc, nhưng theo một thông tin từ Lockheed Martin, số tiêm kích mà không quân nước này đặt mua lên tới 1.763 chiếc.

Việt Dũng