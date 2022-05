Khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc - nhân tố kích cầu BĐS Hậu Giang

Sức hút của khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc

Sau Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, xu hướng hình thành các “khu vui chơi thời thượng” đã lan rộng đến nhiều tỉnh thành, đặc biệt là khu vực Tây Nam Bộ. Bắt nhịp xu hướng, tại Hậu Giang, khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc nổi lên và nhanh chóng “giải cơn khát”, hình thành điểm đến thời thượng.

Khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc nằm trong lòng Khu đô thị Cát Tường Western Pearl do Cát Tường Group đầu tư xây dựng tại TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. The Regina Khánh Ngọc là mảnh ghép sáng giá trong đô thị Cát Tường Western Pearl. Sau hành trình dài quy hoạch bài bản, xây dựng từng dự án nhỏ một cách chỉn chu, Cát Tường Western Pearl đã có một tổ hợp thương mại, giải trí, ẩm thực đặc trưng với quy mô lên đến 16.000m2.

The Regina Khánh Ngọc - tuyệt tác thiết kế và giải pháp đột phá thương mại tại Cát Tường Western Pearl Hậu Giang

The Regina Khánh Ngọc được lấy ý tưởng từ các khu kinh tế đêm nổi tiếng trên thế giới: New York (Mỹ), Paris (Pháp), Madrid (Tây Ban Nha) hay Bangkok (Thái Lan)…Tổ hợp chia thành các phân khu bài bản, hệ thống tiện ích giải trí với các khu trung tâm thương mại cao tầng, khu ẩm thực, các công viên chức năng nhỏ trải khắp đô thị nhằm phục vụ nhu cầu sống và tận hưởng không chỉ cho cư dân dự án mà còn cho sự phát triển thịnh vượng của cả khu vực.

Được truyền cảm hứng từ biểu tượng viên kim cương sáng giá, The Regina Khánh Ngọc mang đến sức hút khó cưỡng bởi sự náo nhiệt với chuỗi lễ hội bất tận, tạo nên văn hóa giải trí 24/7 với phố đi bộ, các ki-ốt, hàng trăm nhà hàng, chuỗi trung tâm mua sắm, quán cà phê, minibar giải trí sôi động. Đến với The Regina Khánh Ngọc, cư dân có cơ hội trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ trọn vẹn, hội tụ các dịch vụ ẩm thực đường phố, vui chơi giải trí, mua sắm cho mọi lứa tuổi.

Đại diện Cát Tường Group chia sẻ: “Khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm dịch vụ thương mại cho cư dân tương lai, người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước. Khi đi vào hoạt động trong Quý III/ 2022, The Regina Khánh Ngọc sẽ tiếp tục gia tăng sức hút cho khu đô thị Cát Tường Western Pearl”.

Việc hình thành khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc là mắt xích quan trọng mang đến cơ hội lớn cho ngành du lịch địa phương, thúc đẩy giá trị bất động sản (BĐS) tại Cát Tường Western Pearl nói riêng, khu vực Hậu Giang và khu vực Tây Nam Bộ nói chung gia tăng mạnh mẽ.

BĐS Hậu Giang trở thành tâm điểm thu hút nhà đầu tư

Phát triển kinh tế đêm là loại hình mang đến nguồn thu khổng lồ cho các thành phố lớn trên thế giới. Sở hữu những tiềm năng lớn, các khu đô thị có khu vực thương mại, giải trí đêm luôn được giới đầu tư săn đón.

Các chuyên gia nhận định, nhìn chung, giá BĐS tại các khu vực trung tâm dần khan hiếm. Vì thế, các nhà đầu tư bắt đầu có xu hướng chuyển dịch sự quan tâm đến các tỉnh Tây Nam Bộ, đặc biệt là tỉnh Hậu Giang - nơi có mức sống người dân khá cao.

Theo đó, TP. Vị Thanh, Hậu Giang là một trong các cửa ngõ chiến lược sở hữu vị trí đắc địa. Nằm phía nam đô thị TP. Cần Thơ, Vị Thanh dễ dàng kết nối giao thông từ Cần Thơ đến TP.HCM và Đồng Bằng Sông Cửu Long. Sở hữu vị trí thuận tiện, cơ sở hạ tầng đồng bộ cùng hệ thống giao thông thuận lợi, Vị Thanh đang hấp dẫn các nhà đầu tư.

Nắm bắt xu hướng này, Cát Tường Group - nhà kiến tạo cho hàng loạt dự án đẳng cấp tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã đầu tư tại trung tâm TP. Vị Thanh một khu đô thị mới với định vị trở thành đô thị giao thương, cộng đồng thịnh vượng, với không gian sống đẳng cấp mang tên Cát Tường Western Pearl 2.

Cát Tường Western Pearl giải bài toán khai thác hiệu quả và thúc đẩy giá trị BĐS

Khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2 là một “siêu phẩm” do chủ đầu tư Cát Tường Group giới thiệu ra thị trường tọa lạc tại mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Sau thành công của Cát Tường Western Pearl 1, dự án Cát Tường Western Pearl 2 lại tiếp tục ghi điểm với khách hàng và nhà đầu tư bởi vị trí thuận tiện và quy mô rộng lớn lên đến 80ha.

Cát Tường Western Pearl 2 sở hữu hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao như: 23 công viên nội khu cảnh quan giải trí, tổ hợp khu phố thương mại, khu kinh tế đêm sầm uất The Regina Khánh Ngọc…Bên cạnh đó, dự án đang có mức giá khá “mềm” với hạ tầng nội khu bài bản, quy chuẩn, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư “săn đón” thời gian tới.

Với dự án Cát Tường Western Pearl 2, khách hàng chỉ cần thanh toán thanh toán trước 385 triệu (35%)/ nền là có thể sở hữu ngay, dự án còn có mức chiết khấu hấp dẫn lên đến 7%/ sản phẩm. Đây được xem là mức giá hời so với những giá trị mà dự án hứa hẹn mang đến trong thời gian gần. Cũng vì thế mà giới đầu tư có tầm nhìn xa đang ráo riết đổ về Hậu Giang để đón sóng dự án này.

Bùi Huy