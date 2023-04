Không gian nội thất ô tô là một môi trường kín và không khí bên trong ít khí được lưu thông. Vì vậy, nếu bạn thường xuyên mang đồ ăn thức uống lên xe, hay hút thuốc lá hoặc ít chăm sóc bảo dưỡng xe... những điều này có thể sẽ là nguyên nhân khiến xe của bạn có mùi khó chịu sau một thời gian sử dụng.

Hiện nay, có nhiều cách để loại bỏ những mùi khó chịu trên xe nhưng một trong những cách được đánh giá hiệu quả là sử dụng than hoạt tính khử mùi.

Tại sao than hoạt tính lại khử mùi hiệu quả?

Than hoạt tính là một dạng carbon có độ xốp cao được tạo ra từ việc đốt các nhiên liệu giàu cacbon như gỗ, than đá, gáo dừa, tre ở nhiệt độ cao từ 600-900 độ C trong điều kiện yếm khí.

Cấu trúc đặc biệt của than hoạt tính giúp nó hấp thụ các mùi bụi bẩn, mùi khó chịu, diệt khuẩn và lọc sạch không khí. Với tính chất hấp thụ của mình, than hoạt tính hiện nay được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như xử lý chất thải, lọc nước, luyện kim, y tế...

Gần đây, than hoạt tính được sử dụng rộng rãi trên ô tô như một phụ kiện khử mùi nội thất nhờ chi phí rẻ, hiệu quả và dễ tìm mua trên thị trường phụ kiện đồ chơi cho xe hơi. Giá chỉ dao động từ 20-100 ngàn đồng.

So với tinh dầu hay nước hoa tạo mùi hương, than hoạt tính không tạo ra mùi hương gắt nên không gây khó chịu với người ngồi trong xe. Cũng chính vì điều này mà than hoạt tính ngày càng được nhiều người người sử dụng xe lựa chọn.

Giống như các nguyên vật liệu khác khử mùi xe khác, hiểu quả của than hoạt tính cũng có thời hạn. Vì vậy, bạn nên thay mới sau từ 4-6 tháng sử dụng để đạt hiệu quả tối đa.

Tuy nhiên, do không gian nội thất ô tô không quá lớn, bạn nên chọn các loại than hoạt tính phù hợp và lượng than hoạt tính đủ dùng để đảm bảo hiệu quả và an toàn. Ngoài ra, còn một cách khác khử mùi nội thất cũng rất hiệu quả là dùng máy lọc không khí tạo ion.

Máy lọc không khí tạo ion khác gì so với than hoạt tính?

Khác với cách hấp thụ mùi và bụi bẩn của than hoạt tính, máy lọc không khí tạo ion sẽ sử dụng điện áp cao điện ly không khí để tạo ra các phân tử ion âm.

Các phân tử ion âm được phát tán trong không khí nhằm phá vỡ cấu trúc phân tử gây mùi, gây dị ứng, bụi bẩn và vi khuẩn mang điện tích dương (ion dương) để mang lại bầu không khí trong lành và sạch sẽ.

Bên cạnh đó, các ion âm đi vào trong cơ thể sẽ tạo ra các phản ứng sinh hóa làm tăng mức độ serotonin hóa học tâm trạng, giúp giảm bớt trầm cảm, giảm căng thẳng.

Máy lọc không khí tạo ion có thể khử mùi khó chịu trong xe chỉ trong vài phút hoạt động.

Với tác dụng diệt khuẩn, diệt virus và các mùi khó chịu trong thời gian ngắn, máy lọc không khí tạo ion cũng đang được nhiều người sử dụng xe để ý đến sản phẩm này.

Ưu điểm của những máy lọc không khí tạo ion trên ô tô là thời gian sử dụng liên tục dài, thông thường khoảng 5-6 năm (8h/ngày), thậm chí là 8 năm nếu ít dùng. Đổi lại, chi phí mua thiết bị này cũng không rẻ, từ 1-3 triệu đồng.

Bạn có có trải nghiệm nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!