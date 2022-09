Khung cảnh tan hoang sau bão ở Quảng Nam

Sáng 28/9, tại đường Nguyễn Hoàng (phường Hòa Thuận, Quảng Nam) nhiều khu vực tan hoang, cây đổ chắn ngang đường sau khi bão Noru đi qua.

Nhiều căn nhà và một số hộ kinh doanh bị tốc mái (Quảng Nam).

Anh Bùi Đức Lẫm (trú tại phường Hoà Thuận) tới nhà thờ tránh trú từ đêm qua. Sáng sớm nay nghe mưa gió dịu bớt anh mới trở về. “Cây trước nhà tôi đổ, ngổn ngang khắp nơi. Tôi bàng hoàng khi thấy cảnh này nhưng giờ phải đi quanh nhà kiểm tra xem còn thiệt hại gì không”, anh Lẫm nói.

Vợ chồng ông Bùi Sang sống trong căn nhà nhỏ ngay mặt đường Nguyễn Hoàng. “Nhà tôi không đi tránh bão, đêm qua nghe gió rít mà cũng chẳng ngủ được. Rạng sáng thì cây đổ, mái tôn bay. Trời thì tối đen như mực mà thấy bên ngoài kinh khủng lắm”, ông Sang kể.

Từ sáng sớm lực lượng cảnh sát cơ động ra quân hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại khi cơn bão đi qua.

Bà Nguyệt, nhà nằm gần đường Nguyễn Hoàng (phường Hoà Thuận) cho biết đêm qua bà thức trắng khi cơn bão đổ bộ. “Khoảng 4h sáng nay tôi nghe tiếng cây đổ rất lớn. Đến khi sáng trời ra xem thì thấy cây đổ chắn ngang đường, ô tô không thể di chuyển. Cũng may lúc sau có lực lượng chức năng đi cưa cây thông đường nên tôi cũng chạy vào giúp họ một tay”, bà Nguyệt kể.

Phòng cảnh sát giao thông nhận được tin báo từ 5h30 đến 6h30 triển khai phương án và tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân và thông đường.

7h sáng, tại đường Trần Phú (thành phố Đà Nẵng) vẫn còn gió lớn mưa nhỏ. Cơn bão số 4 đã làm nhiều mái tôn, biển hiệu của những hộ dân bị hất văng xuống đường.

Cây lớn bật rễ, ngã đổ tại ngã từ Bạch Đằng (Đà Nẵng)

Khung cảnh tương tự diễn ra tại thành phố Hội An (Quảng Nam). 7h30, thành phố Hội An vẫn còn mưa, gió to, người dân ít di chuyển. Học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến khi có thông báo mới.