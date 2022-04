KiddiHub thành đối tác chiến lược của tập đoàn giáo dục Gakken Holdings

Gakken Holding là tập đoàn giáo dục lớn hàng đầu Nhật Bản có hơn 70 năm hình thành và phát triển bền vững. Gakken Holdings hoạt động trong 5 mảng cốt lõi xoay quanh 2 lĩnh vực chính là Giáo dục và Phúc lợi xã hội: dịch vụ giáo dục, phát triển xuất bản sách giáo dục, tạo và quản lý chăm sóc viên – điều dưỡng, dịch vụ phúc lợi xã hội, thiết kế và cải tiến mô hình phúc lợi xã hội. KiddiHub được biết đến là nền tảng đánh giá trường mầm non, tiểu học, trung tâm hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Được thành lập từ năm 2020, KiddiHub đang ngày càng khẳng định vị thế của mình thông qua các con số chứng minh như 2 triệu phụ huynh tìm trường mầm non qua nền tảng, hơn 7.000 trường mầm non, tiểu học, trung tâm được đưa lên website. Với vai trò là trung tâm cung cấp dịch vụ marketing cho trường mầm non, KiddiHub đã tổ chức thành công hơn 40 khóa học hỗ trợ khách hàng là trường mầm non trong vấn đề vận hành trường hiệu quả. CTCP công nghệ giáo dục KiddiHub Nền tảng chọn trường: https://kiddihub.com/ Địa chỉ: Tòa N09B2, Đường Thành Thái - Hà Nội Số điện thoại: 0968 17 1331 Email: contact@kiddihub.com Gakken Holdings Co., Ltd. Địa chỉ: 2-11-8 Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo Người đại diện: Hiroaki Miyahara Năm thành lập: 1947 WebsiteWebsite: https://ghd.gakken.co.jp/