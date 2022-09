Kiểm tra phòng cháy, Công an Bình Dương đình chỉ 8 cơ sở vi phạm

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương sáng nay (11/9) cho biết, sau vụ cháy cơ sở karaoke An Phú gây hậu quả nghiêm trọng, công an trong tỉnh đã đồng loạt ra quân tiến hành tổng kiểm tra an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, nhà hàng ăn uống,…

Lực lượng chức năng kiểm tra lối thoát hiểm tại một cơ sở kinh doanh - Ảnh: N.H

Tính đến tối 10/9, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 70 cơ sở vi phạm quy định về PCCC với tổng số tiền trên 900 triệu đồng, tạm đình chỉ hoạt động 8 cơ sở.

Cũng trong tối 10/9, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương cũng ra quân kiểm tra đột xuất ban đêm tại một số chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hệ thống giao thông, phương tiện chữa cháy và lực lượng PCCC tại chỗ để đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra.

Trước đó, vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã làm 32 người tử vong, nhiều người khác bị thương. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra vụ án này.