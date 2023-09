Ngày 29/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đặng Thùy Chi (SN 1982, ở quận Tây Hồ) mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mang nhan sắc của một kiều nữ, tháng 11/2022, bị cáo Chi giới thiệu cho bà Nguyễn Thị N. (SN 1973, ở Hà Nội) mua được căn nhà đất tại một địa chỉ ở phố Thái Hà, Hà Nội. Do chưa có nhu cầu sử dụng nên bà N. nhờ bị cáo tìm khách thuê căn nhà trên với giá 620 triệu đồng/ năm.

Đầu tháng 12/2022, anh Nguyễn Ngọc T. (trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) và bạn gái có nhu cầu thuê căn nhà trên để mở trung tâm dạy tiếng Anh nên liên hệ với Chi.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TT

Trao đổi với anh T., kiều nữ tự nhận mình là chủ căn nhà và cho anh xem “sổ đỏ”. Tin tưởng, anh T. đã thuê căn nhà này trong thời gian 3 năm. Năm thứ nhất giá thuê là 580 triệu đồng, năm thứ 2 là 620 triệu đồng và năm thứ 3 là 650 triệu đồng. Việc thanh toán tiền được anh T. trả từng năm một.

Ngoài ra, theo yêu cầu của bị cáo Chi, anh T. phải chuyển cho kiều nữ 40 triệu đồng để tạm ứng chi phí mua điều hòa cho căn nhà thuê.

Sau khi hai bên ký hợp đồng thuê và cho thuê nhà, Chi bàn giao chìa khóa nhà cho anh T. Về phần mình, từ ngày 28/12/2022 đến ngày 7/2/2023, bị cáo Chi nhiều lần chuyển cho chủ nhà tổng số 80 triệu đồng và nói dối đây là tiền đặt cọc, tiền phạt thanh toán… để che giấu việc đã cho thuê nhà của bà N.

Ngày 18/3/2023, thấy bên thuê nhà lâu không chuyển tiền nên chủ nhà đã thay khóa cửa. Do không vào được nhà nên anh T. đã nhiều lần liên hệ với bị cáo thì kiều nữ đưa ra nhiều lý do. Anh T. nghi ngờ và tìm hiểu mới biết mình bị lừa nên đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Chi thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Về số tiền 620 triệu đồng đã chiếm đoạt của anh T., Chi khai đã dùng vào mục đích cá nhân. Đến nay, bị cáo chưa bồi thường cho bị hại số tiền chiếm đoạt.

Tại phiên tòa, bị hại đề nghị HĐXX xử lý bị cáo Chi theo quy định của pháp luật, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho mình toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.