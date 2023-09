Kiey (tên thật Vưu Tuấn Kiệt) sinh năm 1994, từng hoạt động nghiệp dư trong 8 năm. Anh phát hành 2 album gồm 24 ca khúc tự sáng tác bằng tiếng Anh, quay 6 MV, hầu hết thuộc thể loại pop điện tử, hơi hướng Âu-Mỹ.

Anh chính thức ra mắt khán giả với vai trò ca sĩ bằng MV Mê cung. Bài pop điện tử ma mị thể hiện đúng tinh thần và cá tính âm nhạc của Kiey, nằm trong album thứ 3 sẽ phát hành vào năm 2024.

MV được đạo diễn bởi Khanh Tạ - người đứng sau 2 MV trước đó của Kiey là Sunday sanctuary và Right when the sun rises. Nhiều năm quen biết, cô hiểu tính cách và suy nghĩ nên không khó tả thực thế giới huyền bí trong âm nhạc Kiey.

Ca sĩ Kiey.

Từ người sáng tác âm nhạc để thỏa mãn chính mình, Kiey buộc nghiên cứu cách dung hòa cá tính và thị hiếu số đông, nhất là sáng tác bằng tiếng Việt để khán giả dễ cảm nhận. Anh tiếp xúc nhạc Âu-Mỹ từ nhỏ, chịu ảnh hưởng bởi Lana Del Rey, Britney Spears, Troye Sivan và Billie Eilish nên sở trường là sáng tác bằng tiếng Anh.

Trên một chuyến bay, anh viết bài Mê cung bằng cảm hứng từ bài Sắc màu của nhạc sĩ Trần Tiến và câu chuyện của người bạn thân rơi vào vòng xoáy, mê cung tình yêu. Ca sĩ chưa yêu nhiều, hầu như viết nhạc từ câu chuyện của bạn bè.

Sau 8 năm theo đuổi âm nhạc, Kiey muốn "bước ra ánh sáng" với khát khao trở thành nghệ sĩ, được mọi người người đón nhận. Anh ý thức mình non trẻ, thiếu kinh nghiệm nên luôn mang tinh thần học hỏi, rèn luyện.

Ngoài hát, anh còn có khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc, muốn hướng tới vai trò ca sĩ/nhạc sĩ và nghệ sĩ đa năng. Ca sĩ đang tập trung sản xuất album thứ 3 gồm 12 khúc.

Kiey hát live các bài tự sáng tác.

Trước câu hỏi của VietNamNet về xuất thân, Kiey thừa nhận thuận lợi về điều kiện kinh tế nhưng muốn được đón nhận bởi âm nhạc thay vì mác "thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ".

Anh ngưỡng mộ cha mẹ gầy dựng cơ đồ từ đôi tay trắng nên muốn tạo dựng sự nghiệp âm nhạc từ số 0 giống họ. Ca sĩ vẫn điều hành các dự án kinh doanh của gia đình nhưng vẫn dành nhiều thời gian cho đam mê âm nhạc.

Ban đầu, gia đình lo lắng việc Kiey chọn theo đuổi âm nhạc, khi thấy các sản phẩm được đón nhận nhất định mới yên tâm, ủng hộ con trai.

"Tôi luôn tự hào và dành tình yêu lớn nhất cho gia đình. Mọi người có nhìn Vưu Tuấn Kiệt như một thiếu gia nhưng với cái tên Kiey, tôi muốn làm ca sĩ với đam mê cháy bỏng, khát khao được sáng tạo trong thế giới riêng mình", anh chia sẻ.

Mẹ Kiey chia sẻ về con trai tại sự kiện.

Kiey đang có những khoản riêng để đầu tư cho đam mê. Anh không cảm thấy áp lực nếu phải làm tốt 2 vai trò, thường dành ban ngày chu toàn công việc gia đình và ban đêm cho âm nhạc.

Ra mắt vai trò ca sĩ, Kiey chấp nhận điều chỉnh, thay đổi để trở thành người của công chúng, có trách nhiệm với cộng đồng. Anh tìm hiểu, chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống có thể xảy đến trong nghề. "Tôi luôn ý thức cẩn trọng, hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, không để ảnh hưởng danh diện của người thân, gia đình", ca sĩ cho hay.

Có mặt tại sự kiện, mẹ Kiey - bà Lai Khiêm nói: "Con đường nghệ thuật không dễ nhưng Kiey quá đam mê âm nhạc nên vợ chồng tôi ủng hộ con. Làm mẹ, tôi có thể hỗ trợ con trai các công việc mảng kinh doanh, mong rằng con được khán giả đón nhân".

Trích đoạn MV 'Mê cung'