{"article":{"id":"2221761","title":"‘Kim chỉ nam’ xuyên suốt hành trình 30 năm phát triển của T&T Group","description":"Theo Nhà sáng lập T&T Group Đỗ Quang Hiển, luôn “Khởi nguồn từ Tâm” - lấy con người làm trung tâm, phát triển kinh tế gắn liền với lợi ích cộng đồng - là gốc rễ cho mọi hoạt động của T&T Group.","contentObject":"<p><strong>Dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động vì cộng đồng</strong></p>

<p>Tập đoàn T&T Group vừa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 do Chủ tịch nước trao tặng. Phần thưởng cao quý này đến đúng vào thời điểm kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn (1993-2023). </p>

<p>Sau 3 thập kỷ kiên định con đường gắn lợi ích của doanh nghiệp với sự phát triển và tiến bộ của xã hội, sự giàu mạnh của đất nước, T&T Group đã vươn mình trở thành <a href=\"https://vietnamnet.vn/tap-doan-tu-nhan-tag12824702189272220086.html\" target=\"_blank\">tập đoàn kinh tế tư nhân</a> đa ngành hàng đầu Việt Nam. T&T Group hoạt động với 7 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, bao gồm: Tài chính & Đầu tư; Bất động sản; Năng lượng & Môi trường; Công thương; Hạ tầng giao thông, Cảng biển và Logistics; Nông nghiệp, Lâm nghiệp & Thuỷ sản; Y tế, Giáo dục & Thể thao. Tập đoàn có vốn điều lệ 22.000 tỷ đồng với khoảng 200 đơn vị thành viên và hơn 80.000 cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image1-1125.jpg?width=768&s=LCRTZ6XTojLDG0viQsi2ag\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image1-1125.jpg?width=1024&s=MCA8ErZclPD16AQG4T1Lvw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image1-1125.jpg?width=0&s=9Hqz_5_7YaWzSKgPoAicpg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image1-1125.jpg?width=768&s=LCRTZ6XTojLDG0viQsi2ag\" alt=\"image1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image1-1125.jpg?width=260&s=b4g___fA2nArXu2pWByhOg\"></picture>

<figcaption>T&T Group hiện nay đã trở thành một Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam</figcaption>

</figure>

<p>Việc phát triển quy mô của T&T Group, theo Nhà sáng lập Đỗ Quang Hiển, luôn “Khởi nguồn từ Tâm” - lấy con người làm trung tâm, phát triển kinh tế gắn liền với lợi ích cộng đồng. Đây cũng là gốc rễ cho mọi hoạt động của tập đoàn, từ kinh doanh tới trách nhiệm xã hội. Khi tiến bước sang một lĩnh vực mới, phương châm của T&T Group luôn đặt chữ Tâm lên hàng đầu.</p>

<p>Ông Hiển nhớ lại, năm 2021, SHB là ngân hàng đầu tiên thực hiện chủ trương của Chính phủ, nhận tái cấu trúc Ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank). Đó là câu chuyện chưa có tiền lệ vì đó là ngân hàng đầu tiên nhận tái cấu trúc ngân hàng hoạt động yếu kém của Ngân hàng Nhà nước. </p>

<p>Khi SHB rà soát các khách hàng nợ xấu lớn tại Habubank thì thấy có Công ty Thủy sản Bình An. Ông Hiển khi đó cũng trực tiếp vào Cần Thơ đến nhà chủ doanh nghiệp và đến trực tiếp Công ty Thủy sản Bình An. </p>

<p>“Nhìn hoàn cảnh lúc đó rất là thương tâm. Hàng trăm bà con nông dân đứng trước cửa nhà chủ doanh nghiệp và trước cửa Công ty Thủy sản Bình An, bất lực. Có người thậm chí nói với tôi, họ chuẩn bị sẵn thuốc chuột, chai xăng. Tức là họ bị khó khăn vào đường cùng. Họ phải đi vay vốn các ngân hàng để mua cá giống, mua thức ăn, nuôi cá lớn để bán cho Công ty Thủy sản Bình An. Nhưng khi bán xong thì họ lại không thu được tiền và nguy cơ mất nhà, mất cửa, mất hết tất cả”, ông Hiển nhớ lại.</p>

<p>Đó cũng là lý do ông Hiển quyết định hỗ trợ tái cấu trúc lại Thủy sản Bình An. Sau chuyến thăm nhà máy, ông đã thống nhất với lãnh đạo Ngân hàng SHB tổ chức thu xếp công nợ, trả nợ cho người nông dân và khôi phục lại hoạt động sản xuất của công ty thủy sản Bình An. </p>

<p>Quyết định của ông Hiển và SHB đã giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn người lao động, tiếp tục thực hiện các hợp đồng xuất khẩu với các đối tác, trong đó có cả các đối tác doanh nghiệp Mỹ. Quan trọng hơn, bà con nông dân thu được nợ, dần ổn định lại được trật tự, kinh tế xã hội và đời sống.</p>

<p>Trong quan điểm của ông Hiển, đã nói đến doanh nghiệp thì phải nói đến lợi nhuận. Bởi vì có lợi nhuận thì doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển, giải quyết công ăn việc làm, thu nhập cho <a href=\"https://vietnamnet.vn/nguoi-lao-dong-tag10788490502435747986.html\" target=\"_blank\">người lao động</a>. </p>

<p>Mặc dù vậy, doanh nghiệp không kiếm lợi nhuận bằng mọi giá, mà phải trên tinh thần văn hóa, trên tinh thần cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội và trên tinh thần tôn trọng, cùng có lợi với mọi đối tác.</p>

<p>“Tôi luôn nói với nhân viên tập đoàn và những người bạn của tôi, rằng chúng ta có ngày hôm nay không phải vì chúng ta giỏi, mà vì chúng ta được xã hội yêu mình, thương mình, cho mình. Cho nên mình phải cố gắng làm việc nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa để đáp lại một phần nào đó”, ông Hiển chia sẻ. </p>

<p>Năm 2021, Tập đoàn T&T Group được giao nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch, triển khai xây dựng cảng hàng không Quảng Trị. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.821,073 tỷ đồng. Đây là dự án mà theo ông Hiển, “đầu tư vào thời điểm này phải chấp nhận lỗ”.</p>

<p>Tuy nhiên, “khoản lỗ” này, cũng theo ông Hiển, sẽ là động lực chính thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Trị trong vòng 5 năm tới. Tập đoàn T&T Group đồng hành với tỉnh Quảng Trị đầu tư thành công sân bay với kỳ vọng khi kinh tế của tỉnh Quảng Trị phát triển, T&T Group sẽ có cơ hội phát triển bù lại các khoản đầu tư ban đầu.</p>

<p>Cũng tại vùng đất này, Tập đoàn T&T Group đã vinh dự được tài trợ xây dựng hệ thống các công trình điện chiếu sáng và âm thanh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image2-1126.jpg?width=768&s=oH5Jo9DsPcHeirPMzK0oeQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image2-1126.jpg?width=1024&s=-iukQQRa2amqrjaYemqKyw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image2-1126.jpg?width=0&s=zQ7NVaG_l90QkI74JE_Igw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image2-1126.jpg?width=768&s=oH5Jo9DsPcHeirPMzK0oeQ\" alt=\"image2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image2-1126.jpg?width=260&s=H9ozs8i57A5Qw7wK-lSqZw\"></picture>

<figcaption>Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An và T&T Group đã khởi công hai dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nam Đàn, Nghệ An</figcaption>

</figure>

<p>Đáng chú ý, T&T Group còn được giao trọng trách khảo sát, nghiên cứu, lập quy hoạch, thiết kế và xây dựng Quy hoạch bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nam Đàn, Nghệ An. </p>

<p>Mới đây nhất, ngày 28/11/2023, UBND tỉnh Nghệ An và T&T Group đã tổ chức khởi công dự án Khu du lịch văn hóa và dự án Thác 9 tầng ở khu mộ Bà Hoàng Thị Loan tại Nam Đàn, Nghệ An, sự kiện quan trọng nhằm triển khai Quy hoạch bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.</p>

<p>“Có những dự án không có lời cho doanh nghiệp trước mắt nhưng cái lời đó cho địa phương, cho cộng đồng thì chúng ta nên làm bằng tất cả tâm huyết và trái tim của mình. Chúng ta làm thành công tại địa phương đó cho cộng đồng phát triển thì cũng là thành công, hạnh phúc của chính mình và doanh nghiệp”, ông Hiển chia sẻ.</p>

<p><strong>Tuổi 30 “Tâm Thanh - Thành Tựu - Thiện Toàn” </strong></p>

<p>Như ông Hiển nhấn mạnh, “Khởi nguồn từ Tâm” chính là động lực để T&T Group mở rộng các hoạt động kinh doanh của mình. Và cuộc đời Nhà sáng lập Đỗ Quang Hiển hòa chung trong lịch sử 30 năm của T&T Group, đó là hành trình chuyển biến từ ước mơ, hoài bão thành khát vọng cống hiến mãnh liệt. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image3-1127.jpg?width=768&s=Q2fRMP_Eb6fFl8DzTNzm5g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image3-1127.jpg?width=1024&s=RRk9yr2B2Em3r1_6DuiYDQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image3-1127.jpg?width=0&s=JfnJi2Q2U5o_Uen4d_anbQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image3-1127.jpg?width=768&s=Q2fRMP_Eb6fFl8DzTNzm5g\" alt=\"image3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image3-1127.jpg?width=260&s=b22BcCdv_F6DVy5wQkgD5A\"></picture>

<figcaption>Bà Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Tập đoàn T&T Group</figcaption>

</figure>

<p>Trải qua gần 3 thập kỷ, giá trị “Khởi nguồn từ Tâm” cũng đã phát triển. Chứ tâm giờ là gốc rễ, và được phát triển ra thành một hệ giá trị gồm “Tâm Thanh - Thành Tựu - Thiện Toàn”. </p>

<p>Ông Hiển lý giải, “Có Tâm thôi là chưa đủ, mỗi người cần có trách nhiệm với việc mình làm, dám chịu trách nhiệm để tạo ra kết quả giá trị cho xã hội. Bên cạnh đó là một tinh thần cầu thị, trách nhiệm đối với xã hội. Sau cùng là tinh thần đổi mới, luôn thay đổi để phát triển xa hơn”.</p>

<p>Tinh thần đổi mới theo Nhà sáng lập T&T Group, là một phạm trù rất khó. Nghĩ thay đổi, nói thay đổi, nhưng đến lúc làm thì không hề đơn giản. Để làm nổi bật được tinh thần này thì cần xoáy sâu vào những điểm nhấn để thể thấy rõ từng sự thay đổi.</p>

<p>Để thực hiện được những chữ T này, đòi hỏi mọi người vừa có tâm, vừa có khát vọng. Trong mỗi cá nhân phải luôn có khát vọng dẫn đầu với lòng tự tôn dân tộc, tự hào dân tộc. Tại Nhật Bản, Hàn Quốc có những tập đoàn kinh tế tư nhân đóng góp tới 80% giá trị GDP, kéo theo hàng vạn các doanh nghiệp nhỏ, giải quyết công ăn việc làm cho cả triệu người. Đây là mục tiêu T&T Group hướng đến và để đạt được, chắc chắn phải có tự tôn dân tộc, mong muốn đem lại giá trị cho quốc gia.</p>

<p>“Tương lai, phía trước sẽ còn có rất nhiều những thử thách, sẽ còn khó hơn trước đây nhiều bởi vậy mà tinh thần của 6 chữ T “Tâm Thanh - Thành Tựu - Thiện Toàn” sẽ còn phải được nhân rộng và mạnh mẽ hơn nữa”, ông Hiển chia sẻ.</p>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">

<tbody>

<tr>

<td style=\"width: 98.1908%; text-align: left;\">

<p>Ngày 30/11, T&T Group tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là lần thứ ba tập đoàn nhận giải thưởng này bởi những đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế, xã hội.</p>

<p>Chia sẻ tại buổi lễ, ông Đỗ Quang Hiển - Nhà sáng lập, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group phát biểu: “Thành tựu của T&T Group xuất phát từ nhiều yếu tố. Đặc biệt, đơn vị đã nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của chính quyền, sự hợp tác đồng hành của các đối tác, nhà đầu tư, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước”. Ông Hiển cũng nhấn mạnh vai trò, sự tâm huyết, sáng tạo của đội ngũ nhân viên T&T Group.</p>

<p>Nhà sáng lập, Chủ tịch Uỷ ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group khẳng định, mục tiêu kinh doanh trong 30 năm tới của T&T Group là tiếp tục gắn liền với tinh thần dân tộc. \"Giá trị cốt lõi của chúng tôi được đúc kết qua 6 chữ tâm thanh - thành tựu - thiện toàn. T&T Group luôn có khát vọng dẫn đầu vươn ra khu vực, kiến tạo thương hiệu quốc gia trên bản đồ quốc tế\".</p>

<p>Ngoài ba lần nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, T&T Group cũng từng nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba. Cá nhân ông Đỗ Quang Hiển cũng nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, công dân ưu tú Thủ đô năm 2018, Giải thưởng Bạch Thái Bưởi - Doanh nhân Việt Nam thế kỷ XXI, được vinh danh Doanh nhân châu Á năm 2017.</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

