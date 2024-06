Ngày 17/6, Phiên họp lần V Hội đồng Thương mại tự do Việt Nam – Chile được tổ chức dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long và Thứ trưởng phụ trách Ngoại thương, Bộ Ngoại giao Chile Claudia Sanhueza.

Phiên họp diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm thực thi FTA Việt Nam - Chile, cũng như Hiệp định CPTPP đã chính thức có hiệu lực với cả hai nước từ tháng 2 năm 2023. Hai Bên đánh giá đây là thời điểm thích hợp để hai Bên ngồi lại trao đổi, không chỉ để rà soát lại các công việc từ Phiên họp lần trước, mà còn để xác định những nội dung cần triển khai trong giai đoạn tới để tiếp tục triển khai thực thi hiệu quả Hiệp định VCFTA, từ đó thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương.

Tại Phiên họp hai Bên đã tiến hành rà soát tình hình thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Chile trong thời gian qua, cũng như cập nhật tình hình trao đổi thương mại giữa hai nước.

Về thương mại, quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Chile đã và đang có những bước phát triển hết sức tốt đẹp. Kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam – Chile được phê chuẩn và chính thức có hiệu lực từ năm 2014, doanh nghiệp hai Bên đã tận dụng hiệu quả những cơ hội từ Hiệp định để khai thác thị trường của nhau. Năm 2022 đánh dấu kim ngạch thương mại song phương đạt mức kỷ lục 2,2 tỷ USD, tăng gấp đôi trong vòng 5 năm kể từ năm 2018. Hiện Chile là một trong bốn đối tác thương mại đạt kim ngạch tỷ USD của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Hai bên ghi nhận nỗ lực của nhau trong việc triển khai thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Chile với những con số tăng trưởng ấn tượng thể hiện tác động to lớn mà Hiệp định đã mang lại cho quan hệ thương mại song phương. Mặc dù chỉ bao gồm các cam kết về hàng hóa, không bao gồm các cam kết về dịch vụ, đầu tư nhưng FTA Việt Nam - Chile đã tạo nên cú hích cho quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp đang tận dụng rất hiệu quả ưu đãi của FTA Việt Nam – Chile và hiện Chile đang là một trong những thị trường đứng đầu về tỷ lệ tận dụng ưu đãi với tỷ lệ sử dụng C/O mẫu VC.

Năm 2023 vừa qua, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều thách thức, kim ngạch song phương chịu ảnh hưởng không nhỏ khi giảm 27,2% so với năm 2022, chỉ đạt 1,57 tỷ USD. Mặc dù vậy, bước sang năm 2024, trao đổi thương mại đã có dấu hiệu hồi phục khi 5 tháng đầu năm đạt gần 800 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là những tín hiệu tích cực để tin tưởng bức tranh hợp tác kinh tế, thương mại song phương sẽ khởi sắc hơn trong thời gian tới.

Đối với Tiểu ban Thương mại hàng hoá, hai bên đã trao đổi các nội dung kỹ thuật về biểu thuế, xuất xứ hàng hóa, xem xét khả năng triển khai áp dụng chứng nhận xuất xứ điện tử để đơn giản hoá quy trình, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên trong hoạt động xuất nhập khẩu nhằm tận dụng hiệu quả các ưu đãi của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Chile.

Đối với Tiểu ban An toàn thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật, hai Bên trao đổi thông tin về quy trình, thủ tục nhập khẩu một số mặt hàng nông sản như các sản phẩm thị bò, thịt lợn, quả kiwi của Chile. Theo đó, hai bên trao đổi kế hoạch triển khai kiểm tra các cơ sở chăn nuôi bò và lợn của Chile trong năm 2024 cũng như kết quả đánh giá nguy cơ dịch hại đối với quả kiwi để tiến hành các bước tiếp theo trong thời gian sớm nhất.

hứ trưởng Nguyễn Hoàng Long và Thứ trưởng Claudia Sanhueza đánh giá cao những kết quả trao đổi và thoả thuận đạt được của các Tiểu ban, đồng thời đề nghị trong hai Bên tiếp tục chủ động đề xuất các biện pháp giải quyết những vướng mắc trong thực thi Hiệp định và thúc đẩy triển khai các cam kết trong thời gian tới.