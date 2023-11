Tràn lan thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trước cổng trường học Hà Nội. Ảnh: Lê Tâm

Ghi nhận của PV Lao Động các ngày gần đây cho thấy, tại nhiều cổng trường trên địa bàn Hà Nội như trường Tiểu học Dịch vọng B, trường Tiểu học Nghĩa Đô, trường Trung học Cơ sở Cầu Giấy... các sạp hàng rong, cửa hàng tạp hóa đang bày bán các loại kẹo hình mắt người, thực phẩm, đồ ăn nhanh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Loại kẹo dẻo có hình con mắt “kinh dị” này đang là mặt hàng bán rất chạy ở các hàng quán gần cổng trường học Hà Nội.

Chị Nguyễn Xuân Hồng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, gần đây, con chị thường xin mẹ mua loại kẹo có hình con mắt. Chẳng biết mùi vị nó thế nào mà nhiều đứa trẻ gần nhà cũng nghiện. Chị Hồng cũng cho biết loại kẹo dẻo này đang được bày bán rất nhiều ở các cổng trường học.

Tương tự, chị Hoàng Linh (Hà Nội) cũng không khỏi lo lắng khi con gái cũng đòi mua loại kẹo hình con mắt không có tem mác, nguồn gốc xuất xứ khi xem video trên mạng xã hội.

Theo chị Linh, không chỉ với loại kẹo mắt người này, là phụ huynh chị cũng rất lo lắng khi nhiều học sinh rất ưa thích những món ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ ở cổng trường học.

Loại kẹo hình mắt người đang được nhiều học sinh tại Hà Nội tìm mua. Ảnh: Lê Tâm

Để tìm hiểu rõ hơn về loại kẹo này, phóng viên Lao Động đã liên hệ với một đại lý chuyên cung cấp đồ ăn vặt trẻ em online tại Hà Nội, nhân viên tại đây giới thiệu: “Kẹo con mắt là phiên bản độc lạ bên mình có giá bán lẻ 5.000 đồng/viên, hàng nhập nội địa Trung Quốc nên rất dễ bán.

Vị của nó giống loại kẹo dẻo chip chip tuổi thơ ngày xưa nhưng loại này có hình dáng đặc biệt, nhân dẻo và có mùi thơm hơn. Bạn mua thì để lại số diện thoại để mình lên đơn, ship COD toàn quốc nhé”…

Liên quan đến loại kẹo này, mới đây lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã thu giữ hàng nghìn viên kẹo hình mắt người kỳ dị, phản cảm được bày bán ở nhiều tiệm tạp hóa, với nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng.

Đáng chú ý khi kiểm tra tiệm tạp hóa tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Tổ công tác của Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện hàng nghìn viên kẹo có hình dạng y hệt như con mắt.

Theo chủ cửa hàng, khách hàng của những sản phẩm này hầu hết là trẻ em. Chủ cửa hàng này cho biết: "Con nít thích lắm, có nhiều loại giá khác nhau, loại rẻ thì 2.000 đồng, 5.000 đồng. Đương nhiên, kẹo rẻ thì chất lượng không cao được".

Những quán bán đồ ăn vặt gần cổng trường học Hà Nội hút khách. Ảnh: Lê Tâm

Ngày 22.11 mới đây, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang cấp cứu cho 17 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Theo lời cô giáo chủ nhiệm lớp - người đưa các em vào bệnh viện, khả năng 17 học sinh đã bị ngộ độc do món trà sữa được bán cạnh trường học.

PGS-TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia - thông tin, những thực phẩm không rõ nguồn gốc, không được bảo quản, chế biến theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ dễ gây ra các nguy cơ mất vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Theo chuyên gia, việc sử dụng thực phẩm không an toàn này có thể gây ra các triệu chứng cấp tính tức thời như đau bụng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm.

Về lâu dài, việc tiêu thụ các thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa trong cơ thể, dễ gây ra các bệnh về tim mạch, đái tháo đường, béo phì…

Theo Lao động online