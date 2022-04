Kỳ lạ: Đàn cá biết bú bình, chú gà nhép 4 chân gây xôn xao

Hàng nghìn con cá biết bú bình, cho người vuốt ve

Hơn một năm qua, đàn cá chép bú bình ở Cồn Phụng (Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre) thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo Báo Dân Trí, đàn cá cả nghìn con rất dạn người, chỉ cần nghe tiếng gọi là đua nhau ngoi lên mặt nước, tìm đến những núm bình sữa ngậm chặt để nút thức ăn.

Đàn cá thân thiện được du khách yêu thích

Anh Trần Hữu Thọ (36 tuổi) chia sẻ, đầu năm 2021, anh cùng một số người huấn luyện đàn cá chép hơn 1000 con. Phải mất 3 tháng thì đàn cá mới phục vụ khách được, giờ khách có thể cho bú, vuốt ve cá. Mỗi ngày, ao cá đón hàng trăm khách tham quan, mỗi bình bú được bán giá 10.000 đồng.

Chú gà nhép 4 chân ở Quảng Bình

Một nông dân ở phường Quảng Long (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) khi ra thăm chuồng gà đã rất ngỡ ngàng khi phát hiện một con gà mới nở có 4 chân rất kỳ lạ. Chia sẻ với Báo Dân Việt, anh Hoàng Xuân Thành cho biết: Sáng 16/4, trong chuồng gà nhà anh nở 8 con gà, trong đó, 7 con bình thường nhưng 1 con xuất hiện 4 chân. Đây là sự việc rất kỳ lạ, từ nhỏ đến giờ anh mới thấy.

Theo anh Thành, con gà có màu vàng đen và đầy đủ các bộ phận nhưng ở phần đuôi mọc thêm hai chân. Hai chân phụ phía sau co lại, khó di chuyển. Người dân địa phương nhận định có thể con gà bị đột biến nên sinh ra 4 chân.

Mang giống gà lạ về nuôi thu tiền tỷ

Từ ý tưởng táo bạo lúc mưu sinh xứ người, anh Phan Mạnh Cường (ngụ TP. Cần Thơ) đã mang giống gà đen có nguồn gốc từ Indonesia về nuôi. Báo Lao Động cho hay, nhờ giống gà này mà anh thay đổi cuộc đời. Anh Cường đang làm chủ của một trang trại gà 4.000 con, mỗi năm thu về khoảng 1 tỷ đồng.

Gà đen có nguồn gốc từ Indonesia (Ảnh: Lao Động)

Gà đen Indonesia có đặc điểm đáng chú ý là mọi bộ phận trên cơ thể chúng đều có một màu đen tuyền. Loại gà này thịt dai, mềm, ngọt và rất giàu chất sắt. So với gà ác, khi trưởng thành, gà đen Indonesia có trọng lượng lớn hơn, gà mái từ 1,6-1,8 kg/con; gà trống từ 2-3 kg/con.

8X nuôi loài cá bé bằng đầu đũa

Anh Phạm Văn Phúc (35 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, Cần Thơ) đang sở hữu nhiều bể nuôi cá giống như cá lóc đồng, cá rô đồng, cá trê... Theo Dân Trí, anh là người đầu tiên nuôi và cho sinh sản thành công giống cá dầy quý hiếm trong bể bạt.

Cá dầy là loài cá nước ngọt, thuộc họ cá quả, phân bố chủ yếu ở hạ lưu sông Mekong. Cá dầy có hình dáng khá giống cá lóc nhưng ngắn, tròn hơn, trên thân có nhiều hoa văn, màu sắc vảy cũng bắt mắt hơn. Số lượng cá dầy ngoài tự nhiên ngày càng khan hiếm. Cá dầy có giá rất cao, luôn ở mức hơn 100.000 đồng/kg mà không đủ số lượng để cung cấp cho thị trường.

Loại muối nung 9 lần trong lửa 1.500 độ C, giá siêu đắt đỏ

Muối là loại gia vị không thể thiếu trong khi nấu ăn nhưng có giá rẻ bèo. Trên thị trường, các loại muối trắng có giá chỉ vài nghìn đồng 1kg.

Muối tre Hàn Quốc (ảnh: The Dailymeal)

Thời gian gần đây, thị trường xuất hiện loại muối có tên “mối tre Hàn Quốc” với mức giá siêu đắt đỏ, tới 1 triệu đồng/kg, loại cao cấp giá tới trên 747.000 đồng/lọ trọng lượng 90gram (khoảng 8,3 triệu đồng/kg). Theo quảng cáo, loại muối này được nung 9 lần trong ngọn lửa 1.500 độ C, có nhiều công dụng. Một số người mua về để nêm nếm món ăn.

Phiên chợ kỳ lạ, bán thứ ai nhìn cũng rùng mình

Ở Tịnh Biên, huyện miền núi của tỉnh An Giang, có một phiên chợ kỳ lạ chuyên bán thứ hàng hóa mà ai nghe qua cũng "rùng mình" mang tên chợ côn trùng. Báo Dân Trí cho hay, chợ côn trùng Tịnh Biên hoạt động đã hơn 20 năm qua, chuyên bán các loại bò sát, côn trùng cực độc như bọ cạp, nhện hùm, rết, rắn... chủ yếu được nhập từ Campuchia.

Khu chợ đặc biệt này buôn bán quanh năm, tùy thời tiết mà hàng hóa ít nhiều. Tuy khó khẳng định được tác dụng thật sự của những loại đặc sản đó nhưng phiên chợ này là một nét độc đáo khi có dịp ghé thăm vùng đất Thất Sơn.

Cây me mọc 2 thân, cây sộp trăm tuổi ở Đồng Tháp

Tại TP.Sa Đéc (Đồng Tháp), có một cây me khủng trên 200 năm tuổi. Báo Đồng Tháp thông tin, điểm nổi bật ở cây me này là có 2 thân cùng một gốc. Do được trồng lâu năm nên thân cây khá lớn, gốc cây và rễ cây nổi lên những u nần nhìn rất đẹp mắt, có dáng thế độc lạ. Cây me này đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục cây có giá trị độc bản tại Việt Nam.

Cây me của anh Tuấn đạt kỷ lục “Cây me kiểng cổ thụ có hình dạng 2 thân cùng một gốc đạt giá trị độc bản Việt Nam”. (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Cũng ở TP.Sa Đéc có cây sộp trên trăm tuổi với dáng thế độc lạ vừa được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận đạt giá trị độc bản. Trước đó, cây sộp này cũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận đạt Kỷ lục độc bản ở Việt Nam.

Làm giấy mỹ thuật từ nguyên liệu "có một không hai"

Năm 2016, anh Trương Tấn Thọ (44 tuổi, quê Quảng Nam) với 2 người bạn tìm đến Hội An lập nghiệp bằng con đường hội họa và nuôi ý tưởng sáng tác tranh vẽ trên chất liệu hoàn toàn mới. Báo Dân Trí cho biết, từ những cây dừa nước ở Hội An, các chàng trai đã cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật từ giấy dừa "có một không hai".

Đến không gian trưng bày giấy, ai cũng thán phục khi chiêm ngưỡng những sản phẩm đậm chất nghệ thuật được dệt nên từ giấy dừa.

Táo gai gần nửa triệu/bình hút khách mua

Táo gai chi chít nụ, khi nở hoa có màu trắng tinh từng chùm xen kẽ những chiếc lá xanh nhỏ xinh

Táo gai, có nơi gọi là táo gai tháng 5 bởi loại hoa này đang đầu mùa và sẽ nở hoa đến tháng 5 khá độc lạ. So với nhiều loại cành hoa độc lạ khác, táo gai được bán trên thị trường với mức giá 175.000-320.000 đồng, tùy set 5 hay 10 cành.

Táo gai là cành hoa dại, mọc nhiều ở vùng núi phía Bắc. Táo gai chi chít nụ, khi nở hoa có màu trắng tinh, mùi thơm nhẹ, từng chùm xen kẽ những chiếc lá xanh nhỏ xinh rất đẹp mắt. Loại hoa dại này lần đầu xuất hiện trên thị trường, thu hút nhiều chị em đặt mua về cắm chơi.

