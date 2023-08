Theo đó, ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) đã có quyết định kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với thầy Nguyễn Minh Trung, giáo viên của trường, liên quan đến lùm xùm gian lận tại Cuộc thi Genius Olympiad.

Cụ thể, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định đã ban hành quyết định số 183 về kỷ luật viên chức, hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Trung. Quyết định có hiệu lực 12 tháng.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đang xem xét tổ chức kiểm điểm đối với hiệu trưởng trường này.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, MC - học sinh lớp 9 ở TP.HCM, bức xúc tố đề án dự thi của mình đã bị người khác thay tên gửi tham dự chung kết cuộc thi Genius Olympiad 2023, tổ chức ở Mỹ.

M.C kể lại: "Em tham gia cuộc thi Genius Olympiad 2023 với 2 đề án ở 2 hạng mục là Âm nhạc (Music) và Viết sáng tạo (Creative Writing). Sau vòng 1, thầy giáo Nguyễn Minh Trung - Trường THPT Gia Định, TP.HCM, là người gợi ý gia đình cho em tham gia cuộc thi, gợi ý đề tài về hàng cây xanh và cũng là người nộp đề án của em cho Ban tổ chức, đã thông báo rằng em bị loại ở hạng mục viết.

Đến tháng 6 vừa qua, khi sang Mỹ thi vòng chung kết, em phát hiện ra dự án 2190 của em lại có tên của người khác là N.Q.U. Trên poster thuyết trình của người này có những đoạn viết sao chép toàn bộ từ bài "đã trượt" của em. Được biết, người này cũng là học sinh của thầy Nguyễn Minh Trung.

Gia đình em đã nói chuyện với thầy giáo và gia đình anh U. sau cuộc thi chỉ mong nhận được một lời xin lỗi nhưng không có. Vì vậy em muốn lên tiếng vì bản thân, vì sự thật và sự công bằng”.

Sau đó, nữ sinh M.C đã gửi thư lên Ban tổ chức cuộc thi quốc tế Genius Olympiad và đơn vị này đã có thông báo chính thức về việc nữ sinh này “tố” nam sinh N.Q.U sao chép đề tài của mình dự thi và đoạt giải.

Trong phản hồi gửi cho M.C., Ban tổ chức cuộc thi quốc tế Genius Olympiad thông báo: "Chúng tôi đã điều tra một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến hoạt động gian lận trong các bài viết sáng tạo gửi cho Genius Olympiad. Là một tổ chức cam kết duy trì tính chính trực và phát huy tài năng chân chính, chúng ta có trách nhiệm giải quyết các trường hợp gian lận kịp thời và thực hiện hành động thích hợp.

Chúng tôi nhận thấy rằng một dự án gần đây được gửi cho Genius Olympiad đã được phát hiện có mức độ tương đồng cao với dự án ban đầu của một học sinh khác. Cả hai học sinh đều được giám sát bởi cùng một giáo viên.

Sau khi điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi xác định rằng bài làm của học sinh nói trên có 3-4 câu giống hoàn toàn với nguyên tác và có 3-4 câu rất giống chỉ có điều sắp xếp lại từ ngữ.

Ngoài ra, một công cụ so sánh văn bản đã xác định rằng tác phẩm gian lận có 86% điểm tương đồng với tác phẩm gốc. Chúng tôi cũng đã kiểm tra cả hai tác phẩm dựa trên các văn bản do AI tạo ra và cả hai tác phẩm đều được xác định là do con người tạo ra bằng hai công cụ khác nhau".

Với phát hiện này, Genius Olympiad cho hay đã thực hiện các bước cần thiết để thu hồi giải thưởng liên quan đến việc gửi gian lận này. Sự công nhận của học sinh và bất kỳ giải thưởng liên quan nào đã bị hủy bỏ.

Đồng thời, ban tổ chức cuộc thi cũng cho biết giáo viên Nguyễn Minh Trung - với tư cách là người giám sát tài khoản - sẽ không thể gửi bất kỳ dự án nào cho kỳ thi Genius Olympiad 2024 sắp tới.